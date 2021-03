25.03.2021

DGB fordert mehr Investitionen

Der Umbau der Bahnhöfe ist ein großes Ziel. Für die ehemalige Lauinger Postfiliale gibt es ebenfalls Ideen

Mit dem DGB-Zukunftsdialog haben der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften einen gesellschaftlichen Dialog gestartet, um zu erfahren, was die Menschen in Deutschland bewegt und um Impulse für eine gerechtere Politik zu entwickeln. Ein Schwerpunkt ist in diesen Monaten die Aktion „Mit Investitionen Zukunft gestalten – Demokratie erhalten“.

„Mit dieser Kampagne setzt sich der DGB bundesweit für eine Aussetzung oder zumindest Lockerung der Schuldenbremse ein. Notwendige Investitionen sollen trotz durch die Pandemie angespannter Finanzen beibehalten werden, nicht zuletzt auch, um Vorwürfen von Querdenkern und extrem Rechten, man wolle das Land totsparen, entgegenzuwirken. Auch in der Krise müssen Investitionen der öffentlichen Hand dazu dienen, jetzt und nach der Krise gute Arbeit und gutes Leben zu sichern“, betont die Dillinger DGB-Kreisvorsitzende Antonie Schiefnetter in einer Pressemitteilung.

So sind die Mitglieder des Kreisverbands der Meinung, dass in den barrierefreien Umbau aller Bahnhöfe im Kreis investiert werden muss, und zwar so schnell wie möglich. Dabei liegen den Gewerkschaftern Menschen am Herzen, die durch körperliche Einschränkungen nicht oder nur mit fremder Hilfe die Bahngleise erreichen können oder die etwa mit Kinderwagen oder Gepäck unterwegs sind.

„Natürlich kann auch eine behindertengerechte Gleisbelegung mit entsprechenden Baumaßnahmen eine Alternative sein, die kurzfristig und kostengünstig umsetzbar wäre. Mit einer barrierefreien Umgestaltung würden Bahnhöfe attraktiver und von mehr Fahrgästen angenommen. Damit wäre auch ein positives Zeichen zu der Empfehlung gesetzt, verstärkt öffentliche Verkehrsmittel zum Schutz unserer Umwelt zu nutzen“, ist sich Schiefnetter sicher.

Ebenfalls investiert werden soll in die ehemalige Postfiliale in Lauingen. Eine Investition könne hier entweder dazu dienen, die Infrastruktur im ländlichen Raum sicherzustellen bzw. zu verbessern oder aber um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. (pm)

