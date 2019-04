00:31 Uhr

DGB ruft zur Mai-Kundgebung auf

Der Gewerkschaftsbund veranstaltet eine Aktion in Dillingen. Im Fokus steht Europa

„Europa. Jetzt aber richtig!“ Das ist das Motto, mit dem der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), Kreis Dillingen, zur Kundgebung am Mittwoch, 1. Mai, um 10 Uhr in den Stadtsaal am Kolpingplatz in Dillingen aufruft. Christiane Berger, ehemalige stellvertretende Bezirksvorsitzende des DGB Bayern, ist die Hauptrednerin bei der Kundgebung. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung dieses Jahr durch Sepp Raith, heißt es in einer Pressemitteilung des DGB.

„Die EU hat dafür gesorgt, dass wir in Europa seit Jahrzehnten in Frieden leben“, ruft Antonie Schiefnetter, Kreisvorsitzende des DGB, ins Bewusstsein. „Und sie hat für die Menschen in Deutschland und europaweit erhebliche Vorteile gebracht. Wir können frei in Europa reisen und arbeiten. Bei Arbeitszeiten, Urlaub, Mutterschutz und in vielen anderen Bereichen der Arbeitswelt schützt und erweitert die EU die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und auch wirtschaftlich profitiert Deutschland enorm von der Mitgliedschaft in der Europäischen Union.“

Trotzdem würden immer mehr Menschen erleben, dass in der EU die Interessen der Märkte oft Vorrang haben vor sozialen Belangen, bemängelt Schiefnetter, „und das, obwohl heute mehr denn je gilt: Nur eine gemeinsame und solidarische Politik für ganz Europa bringt uns weiter.“

Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert deshalb, dass die sozialen Interessen der Menschen Vorrang haben müssen vor den Interessen der Unternehmen. Faktoren sind demnach europaweite Standards für gute Arbeitsbedingungen statt Dumping-Wettbewerb zwischen den Mitgliedsstaaten, mehr Tarifbindung in ganz Europa und armutsfeste Mindestlöhne in jedem EU-Mitgliedsstaat. Die EU müsse zum Vorbild für eine faire Globalisierung werden – internationale Standards für Arbeitnehmerrechte, Soziales, Umwelt und Verbraucherschutz müssen das Geschehen auf den Märkten bestimmen, nicht umgekehrt, heißt es.

„Am 1. Mai zeigen wir klare Kante gegen alle, die unser Land und Europa spalten wollen“, so die Kreisvorsitzende. „Wir machen den Tag der Arbeit zum Tag der europäischen Solidarität. Und wir kämpfen gemeinsam für gesellschaftlichen Zusammenhalt und sozialen Fortschritt in Deutschland, für gute Arbeit, gute Einkommen und Arbeitsbedingungen, mehr Tarifbindung und eine Rente, die für ein gutes Leben reicht.“ (pm)

