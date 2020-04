vor 39 Min.

DHBW bleibt weiter geschlossen

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Heidenheim wird voraussichtlich bis einschließlich 4. Mai geschlossen bleiben. Damit wird die getroffene Vorsichtsmaßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus um zwei Wochen verlängert, teilt die Hochschule mit. Der Hochschulbetrieb geht dennoch reibungslos weiter, denn die Vorlesungen finden seit mehreren Wochen online statt. Das Team der DHBW arbeitet seit Mitte März mit wenigen Ausnahmen im Homeoffice. „Die Umstellung hat dank des Engagements und der großen Flexibilität unserer Lehrenden hervorragend geklappt. Dass sie so hoch flexibel agieren konnten, basiert auf der Unterstützung unseres gesamten Teams. Alle, gerade auch unsere IT, haben in Rekordzeit die Voraussetzungen geschaffen und großartige Arbeit geleistet“, lobt Prof. Rainer Przywara, Rektor der DHBW Heidenheim, die Leistung des Kollegiums.

Mittlerweile läuft in allen Fakultäten der Hochschule die Lehre online per Videokonferenz und über die Lernplattform Moodle. Im Herbst werden keine Auslandssemester stattfinden. „Auch Studierende aus anderen Ländern werden erst wieder im Januar erwartet“, erklärt Brigitte Ilg, Leiterin des International Office. Vermehrt online findet auch die Studienberatung (E-Mail: Studienberatung@dhbw-heidenheim.de) statt. (pm)

Themen folgen