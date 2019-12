vor 39 Min.

DSDL verlängert Stromvertrag

Donau-Stadtwerke liefern wieder an den Landkreis

Bei der öffentlichen Ausschreibung des Landkreises Dillingen konnten sich die Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen (DSDL) als regionaler Anbieter im Preiskampf gegen die großen Energieversorger erneut durchsetzen, heißt es in einer Pressemitteilung. Bereits seit 2016 versorgen die Stadtwerke demnach rund 40 Liegenschaften des Landkreises mit Öko-Strom – darunter Schulen, Bäder, Verwaltungsgebäude und die Kreiskliniken. Landrat Leo Schrell freut sich, dass die DSDL als Nachbar des Landratsamtes den Zuschlag bekamen: „Die DSDL sind ein regionales Unternehmen und bieten Arbeitsplätze für knapp 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer Heimat.“

Auch Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller als Verbandsvorsitzende und ihr Stellvertreter Oberbürgermeister Frank Kunz aus Dillingen sind überzeugt von dieser Kooperation: „Unsere Stadtwerke sind der Partner vor Ort in allen Fragen rund um die Energieversorgung. Dass die DSDL bei der Ausschreibung des Landkreises den Zuschlag erhielten, liegt aber nicht nur in der regionalen Verbundenheit begründet, sondern ebenso wirtschaftlich.“ Die Stadtwerke können laut Pressemitteilung tagesaktuelle Angebote für Sondervertragskunden erstellen und somit konkurrenzfähig am Markt agieren. Aber auch Privatkunden können mit dem Öko-Strom der DSDL etwas für den Klimaschutz tun. (pm)

