vor 34 Min.

Dafür gibt Höchstädt heuer Geld aus

Das Interkommunale Bürger- und Integrationszentrum in der ehemaligen Mädchenschule in Höchstädt ist der größte Brocken im Höchstädter Haushalt.

Die Sanierung der ehemaligen Mädchenschule ist das größte Projekt in diesem Jahr. Danach ist die Grund- und Mittelschule dran.

Von Cordula Homann

Der Höchstädter Haushalt 2018 ist in vieler Hinsicht besonders: Es ist der erste von Gerrit Maneth als Bürgermeister, der erste von Kämmerer Alexander Ernst, der auf Bernhard Veh folgte, und er wurde drei Monate später als geplant verabschiedet. Die Bürgermeisterwahl heuer hatte zu der Verzögerung geführt.

Bürgermeister Maneth warf in der Stadtratssitzung am Montagabend zuerst einen Blick auf 2017. 1,3 Millionen Euro wurden dem Vermögenshaushalt zugeführt. Die Soll-Einnahmen lägen so um etwa 860000 Euro über den Ansätzen des Haushaltsplans. Erfreulich sei vor allem die erneut positive Entwicklung von Einkommen-, Umsatz- und Gewerbesteuer sowie der Betriebskostenförderung der Kindergärten. Die Ausgaben lagen rund 145000 Euro unter den Ansätzen des Haushaltsplanes und verteilen sich im Wesentlichen auf den gesamten Verwaltungshaushalt. So schließe das Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich mit einem Sollüberschuss von rund 85000 Euro ab.

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes lagen um rund 2,8 Millionen Euro unter den Ansätzen des Haushaltsplanes, da größere Maßnahmen nicht begonnen oder noch nicht abgeschlossen werden konnten, etwa der Ausbau „An der Bleiche“, das Interkommunale Bürger- und Integrationszentrum in der ehemaligen Mädchenschule, Baugebiete in Stadtgebiet und -teilen, der Auwald-Rundwanderweg oder das Feuerwehrgerätehaus Oberglauheim. Diese Planansätze seien somit, ebenso wie das Bürgerzentrum Deisenhofen, für 2018 erneut vorgesehen.

Die Einnahmen im Vermögenshaushalt liegen rund vier Millionen unter den Ansätzen des Haushaltsplanes. Ein Grund dafür ist, dass die Straßenausbaubeiträge im Bereich Herzogin-Anna-Straße/Bachgasse in Höhe von über 600000 Euro aufgrund der neuen Rechtslage noch nicht abgerechnet werden konnten. Auch staatliche Zuweisungen für geförderte Objekte sowie Einnahmen über Verkaufserlöse von Bauplätzen konnten oder können erst in diesem Jahr vereinnahmt werden.

Das größte Projekt ist das Interkommunale Bürger- und Integrationszentrum

Das Volumen des Haushalts 2018 beläuft sich auf 17,6 Millionen Euro, sagte Maneth. Der Verwaltungshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 11,4 Millionen Euro und der Vermögenshaushalt mit 6,2 Millionen Euro ab. Außerdem wird mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 2,5 Millionen Euro geplant. Für den Grundstückserwerb sind 2,2 Millionen Euro vorgesehen. Das Interesse an den Baugebieten in Höchstädt und in den Stadtteilen zeige, dass die Stadt Höchstädt auf einem sehr guten Weg sei. Für Ensbach Süd sind 3000000 Euro, für das Dorf- und Gewerbegebiet Schwennenbach 120000 Euro, für das Baugebiet Deisenhofen 100000 Euro sowie 90000 Euro für die Asphaltdeckschicht im Gewerbegebiet „Oberglauheimer Straße“ vorgesehen.

In der Innenstadt tut sich etwas

Das größte Projekt sei die Sanierung des Interkommunalen Bürger- und Integrationszentrums. Dafür seien im Haushaltsjahr 2018 700000 Euro eingeplant, wobei die Baumaßnahme mit etwa 90 Prozent durch die Städtebauförderung bezuschusst wird. „Nach der Sanierung und dem Ausbau der Herzogin-Anna-Straße und der Bachgasse wird dieses Jahr der erste Abschnitt der Bleiche realisiert“, fuhr Maneth fort. Wenn man sieht, was sich in der Innenstadt bewege, sei man auf dem richtigen Weg. Es würden gute Gespräche über den Erhalt des Supermarktes Norma laufen, und die Sparkasse am Marktplatz werde gerade saniert. Planungskosten in Höhe von 200000 Euro sind für Projekte wie den barrierefreien Bahnhof oder das Bürgerzentrum Deisenhofen, den Umbau des alten Rathauses, das Feldwegekonzept östlich von Höchstädt oder die Sanierung des Wasserwerks eingestellt. „Insgesamt gelingt durch den geplanten Haushalt 2018 der Spagat zwischen wirtschaftlicher Haushaltsführung und Realisierung wichtiger Maßnahmen für die Zukunft unserer Stadt.“

Im Rahmen seines ersten Haushaltes bedankte Maneth sich bei seinem Team der Verwaltung für die offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Der Haushaltssatzung 2018 wurde geschlossen zugestimmt.

Lesen Sie dazu auch die Meinungen der einzelnen Fraktionen:

Umland: B16 anders realisieren

SPD/FDP: B16 schnell realisieren

Freie Wähler: „Schwarzmalerei“

CSU mahnt zur Sparsamkeit

Themen Folgen