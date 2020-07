07.07.2020

Dahoim im Donauriad: Ein Song gegen den Corona-Blues

Plus Der Wertinger Musiker Volker Panitz hat einen Kreativitäts-Schub in Zeiten der Pandemie. Jetzt hat er einen Song über das Donauried geschrieben.

Von Berthold Veh

Die Corona-Pause hat bei Volker Panitz ganz offensichtlich zu einem Kreativitäts-Schub geführt. Wenige Wochen nach dem Beginn der Pandemie schrieb der Musiker den „Hamstersong“ und nahm sich dabei das irritierende Einkaufsverhalten vieler Zeitgenossen vor. Jetzt hat Panitz nachgelegt und einen Donauriad-Song veröffentlicht – mit beachtlichem Erfolg. Mehr als 5000 Nutzer haben in den ersten vier Wochen das Video auf dem Kanal Youtube aufgerufen.

Und die Reaktionen sind euphorisch. „Ein schöner Song fürs Donauried, war überfällig“, kommentiert etwa Musikerkollege Robert Christa das Lied. Andere schwärmen von der „tollen, einfühlsamen Melodie und dem inspirierenden Text“. Hinzu kommt das schöne Video von Patrick Borgs: Der Sohn lässt seinen Vater Volker im romantischen Donauried spielen.

Volker Panitz erzeugt mit seinem Song gute Laune

Volker Panitz, der in Wertingen Gitarre und Ukulele unterrichtet, erzeugt mit seinem Lied gute Laune. Und Hartmut Welz, Trio-Prosecco-Bandkollege und Freund des 61-Jährigen, trägt mit der Piano- und Percussions-Untermalung dazu bei, dass der Donauried-Song bei mehrmaligem Hören allmählich zu einem Ohrwurm wird. Das liegt auch daran, dass der Wertinger viele Erinnerungen weckt – etwa an den Ferienbeginn und den Sommer. „Ham unsre Sacha zsammapackt, und send an Baggersee nausgflaggt“, textet Panitz. Zelten, Lagerfeuer direkt am See und tiefgründige Gespräche sind da inbegriffen.

Auch der Widerstand gegen immer wieder geplante Megaprojekte im Donauried – vom Bombenabwurfplatz über eine Magnetschwebebahn-Versuchsstrecke bis zum AKW – klingt an. „D’ Schwebebahn wär da net schlecht, und ein Atomkraftwerk erscht recht“, heißt es im Donauriad-Song. Bei vielen älteren Landkreisbewohnern erwachen dabei Erinnerungen, als Menschenscharen bei einem Open Air zu Beginn der 1980er Jahre gegen ein AKW in Pfaffenhofen protestierten. Bekanntlich erfolgreich. „Die hams probiert in unserm Riad, und se d’ Finger gscheid verbriaht“, erinnert Panitz. Dem Wertinger, der bis 2007 ein Musikgeschäft in Dillingen betrieben hat, ist auch heute noch die Freude darüber anzumerken. „Sie haben versucht, das Donauried kaputtzumachen, es aber nicht geschafft“, sagt Volker Panitz, der ebenso wie seine Brüder Reiner und Dietmar vom Musikkabarett-Duo „Mehlprimeln“ in der Schutzgemeinschaft Donauried engagiert war.

Der Wertinger hat die Coronazeit kreativ genutzt

Der 61-Jährige liefert auch im Refrain eine schöne Liebeserklärung an die Landschaft zwischen Donau und Zusam ab. „Ob’s da warm isch oder gfriert/ob was verwelkt oder was bliaht/i bin dahoim im Donauriad/wo sich dr Neabel kaum verziaht/und wo dr Raubvogel no fliagt“, heißt es da. Wobei ja der Nebel nicht mehr diese Ausbreitung wie in vergangenen Tagen hat. Dass von Anfang November bis Ende Februar im Donauried die Sonne gar nicht mehr durchkommt, hat es jedenfalls schon lange nicht mehr gegeben.

Volker Panitz freut sich über seinen Erfolg. Erst in diesen Tagen hat er seinen Donauriad-Song im Biergarten im Waldcafé in Blankenburg gespielt. Da seien auf einmal alle ganz ruhig gewesen. „Die Leute fühlten sich daheim, sie hatten Erinnerungen an lange Sommerabende an den Baggerseen“, sagt Panitz. Es gebe ja auch nicht so viele Lieder in schwäbischem Dialekt, die diesem einzigartigen Donauried huldigen.

Hier geht's zum Song: https://youtu.be/6VZiEgiJqOY

Lesen Sie außerdem:

Themen folgen