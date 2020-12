vor 22 Min.

Damit Heime vor dem Virus geschützt sind

Dringlichkeitsantrag der Grünen

Auch in der zweiten Welle des Coronavirus in Bayern gibt es nahezu täglich Berichte über neue Ausbrüche des Coronavirus in Pflegeheimen. Auch aus der Elisabethenstiftung in Lauingen und dem städtischen Seniorenheim in Wertingen kamen immer Nachrichten von Infizierten oder gar Menschen, die an der Corona-Infektion gestorben sind. „Das waren tragische Nachrichten aus dem Landkreis Dillingen. Jetzt müssen wir alles daransetzen, dass die Menschen in den Pflegeheimen in der nächsten Zeit gut geschützt sind“, teilt die Landtagsabgeordnete Eva Lettenbauer von Bündnis 90/ Die Grünen in einer Pressemeldung mit. Um die stationären Einrichtungen im Hinblick auf die herannahenden Feiertage besser zu schützen, forderte Lettenbauer mit ihrer Fraktion in einem Dringlichkeitsantrag die Bayerische Staatsregierung auf, Besuche der Bewohner zu Hause und auch Besuche von Angehörigen in den Einrichtungen über die Feiertage durch zusätzliche Schutz- und Unterstützungsmaßnahmen sicherer zu machen. „Es müssen den Einrichtungen dringend ausreichend Antigenschnelltests für die Bewohner, für das Pflegepersonal und auch für die Angehörigen, die ihre Verwandten besuchen wollen, zur Verfügung gestellt werden“, fordert Lettenbauer. Mobile Testteams vor Ort in den Einrichtungen sollen die Tests durchführen, um das Pflegepersonal zu entlasten. „Wichtig ist auch, dass es ausreichend Schutzausrüstung und kostenlose FFP2-Masken gibt“, erläutert Lettenbauer weiter. (pm)

Um die Gesundheitsversorgung der Zukunft geht es beim digitalen Event der Landtagsabgeordneten Eva Lettenbauer für die Landkreise Dillingen und Donau-Ries am Freitag, 18. Dezember, von 19 bis 20.30 Uhr. Thema ist die wohnortnahe Versorgung auf dem Land. Die Zuschauer können Anliegen in die Diskussion mit einbringen. Zu Gast ist die gesundheitspolitische Sprecherin der Landtagsgrünen, Christina Haubrich, sowie die Chefärztin der Inneren Medizin an der Kreisklinik Dillingen, Dr. med. Ulrike Bechtel. Eine Anmeldung ist möglich unter: https://gruenlink.de/1vk

Themen folgen