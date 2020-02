05:00 Uhr

Damit Kinder in Dillingen rechtzeitig fit für die Schule sind

Was die „Schulvorbereitenden Einrichtungen“ im Landkreis Dillingen leisten und was sie Eltern jetzt schon raten.

Viele Kinder zeigen schon sehr früh, meist schon im Kleinkindalter, in den verschiedensten Bereichen Unterschiede in ihrer Entwicklung. Ein Kind kann sehr intelligent sein, kann aber mit dem Stift nicht umgehen, zeigt kein Interesse daran? Das nächste hat im Alter von drei Jahren erst einen Wortschatz von etwa 20 Worten, ist jedoch ein prima Turner. Wieder ein anderes ist immer in der Beobachterrolle, zurückhaltend und schüchtern, verblüfft zu Hause jedoch mit den schönsten kreativen Werken. Dies bereitet so manchen Eltern und Erziehern Kopfzerbrechen.

Die beiden „Schulvorbereitenden Einrichtungen (SVE)“ im Landkreis Dillingen, in der Großen Kreisstadt und in Pfaffenhofen, wollen unterstützend eingreifen. Sie könnten laut Pressemitteilung eine Alternative zum Regelkindergarten sein. Kindern mit motorischen Schwierigkeiten, Problemen in der Sprachentwicklung, in der Kognition, der Wahrnehmung, der Konzentration, im Sozialverhalten oder der emotionalen Entwicklung werde dort eine ganzheitliche Förderung in kleinen Gruppen von etwa zehn Kindern angeboten. Eine pädagogische Fachkraft, eine Zweitkraft und eine Studienrätin im Förderschuldienst sind jeweils für eine Gruppe zuständig. Die SVE ist eine Einrichtung der Theresia-Haselmayr-Schule Dillingen. Eine Außengruppe ist an der Ulrich-von-Thürheim-Schule in Pfaffenhofen untergebracht. Theresia-Haselmayr-Schule Dillingen fördert Kinder spielerisch Es werden Kinder im Alter ab drei Jahren bis zur Einschulung betreut. Je eher die Kinder in solch einen Förderkindergarten kommen, umso wahrscheinlicher ist laut Studienrätin Elisabeth Bauch von der Theresia-Haselmayr-Schule die Chance, persönliche Defizite aufzuholen und so für das spätere Schulleben gut gerüstet zu sein. Während im früheren Alter die Kinder spielerisch gefördert werden, wird speziell im Jahr vor der Einschulung besonderer Wert gelegt auf die Anregung verschiedener vorschulischer Fähigkeiten wie beispielsweise Umgang oder Nachdenken mit/ über Sprache, Ausbau der Konzentrationsfähigkeit, Handhabung von Stift, Schere und Kleber sowie die Einführung verschiedener Arbeitstechniken. Vertrautheit mit vormathematischen Begriffen wie Formen, Farben, Zahlenreihen und Mengenbegriffen werden angebahnt. Besonderes Augenmerk auf Frühförderung Wie im regulären Kindergartenalltag wird dies eingebettet in den normalen Jahresablauf mit Festen, Feiern, Ausflügen und zahlreichen Aktionen. Zeitgleich findet eine intensive und kontinuierliche Elternarbeit im Hinblick auf Fördermöglichkeiten, Schullaufbahnberatung und Erziehungsfragen statt. Besonderes Augenmerk wird außerdem auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit gelegt: etwa mit Frühförderung, entlassenden Kindergärten, Therapeuten, Ärzten oder aufnehmenden Schulen, sofern dies die Eltern wünschen. Infoveranstaltungen in Pfaffenhofen und Dillingen Informationen und unverbindliche Voranfragen für das kommende Kindergartenjahr sind unter den unten angegebenen Kontaktadressen ab sofort möglich. Folgende Informationsveranstaltungen für Eltern, Fachpersonal und andere Interessierte finden demnächst statt: Mittwoch, 19. Februar, um 19 Uhr, Ulrich-von-Thürheim-Schule (Seiteneingang), in den Räumlichkeiten der (SVE), Am Mohnfeld 15, Pfaffenhofen, Telefon 08274/99733730. Dienstag, 11. Februar, 19 Uhr, und Donnerstag, 12. März, 15 Uhr, Aula der Schulvorbereitenden Einrichtung (SVE), Regens-Wagner-Hauptgebäude, 2. Stock, Prälat-Hummel-Straße 1, Dillingen, Telefon 09071/502250. (pm) Lesen Sie auch:



