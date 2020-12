19.12.2020

Damit Lutzingen weiter aufgewertet wird

Für Maßnahmen rund um das IBL stehen Fördermittel bereit. Und auch die Fußballer der SGL dürfen sich freuen

In der letzten Gemeinderatssitzung konnte Bürgermeister Christian Weber nicht nur einen Rückblick auf ein besonderes Jahr geben, den er schriftlich an alle Gemeinderäte ausgeteilt hat. Er ist seit Mai der neue Rathauschef - und das sofort unter besonderen Umständen. Die Corona-Pandemie habe Vieles verändert, dennoch sei Vieles in der Gemeinde geschafft worden. Und: Auch die Aussichten für das nächste Jahr sind für die Gemeinde nicht schlecht. Denn, so hat es Bürgermeister Weber auch im Amtsblatt veröffentlicht: Die Regierung von Schwaben hat mitgeteilt, dass die eingereichte Interessensbekundung der Gemeinde Lutzingen überzeugte und somit berücksichtigt werden konnte. Heißt: Insgesamt sind mehrere Einzelmaßnahmen zwischen IBL und Sportplatz, wie etwa Parkflächen, Wegeverbindungen oder ein Dirt-Park, die durch die Förderzusage grundsätzlich zuschussfähig wären.

In Zahlen: förderfähige Ausgaben maximal 650 000 Euro, Fördersatz: 90 v.H., Summe der Finanzhilfen maximal 586 000 Euro. Voraussetzung zur Umsetzung ist allerdings ein erfolgreicher Grunderwerb in Einvernehmen mit den aktuellen Grundstückseigentümern. Deshalb hat sich der Gemeinderat dazu entschlossen, die weiteren Schritte zur Erstellung eines Förderantrags erst dann anzugehen, wenn sich ein Erfolg im notwendigen Grunderwerb abzeichnet.

Auch dem Antrag der Abteilung Fußball der SG Lutzingen wird ein Zuschuss zur Sanierung des bestehenden Umkleidegebäudes sowie zum Neubau einer Gerätehalle, die anschließend errichtet werden soll, gewährt. Den geplanten Investitionsmaßnahmen liegt mittlerweile ein positives Votum durch den Vorstand der SGL vor, das als Grundlage eine strukturierte und in zeitlicher Abfolge geregelte Projektumsetzung vorsieht, steht es im Amtsblatt der Gemeinde.

So solle in einem ersten Einzelprojekt die Sanierung des bestehenden Umkleidegebäudes erfolgen. Als weiteres und an die erste Maßnahme anschließendes Projekt solle der Neubau einer Gerätehalle verwirklicht werden. Für beide Investitionsprojekte beantragte der Verein auch einen Zuschuss bei der Gemeinde Lutzingen. Zur Umsetzung der Maßnahmen soll das laufende Förderprogramm zum Sportstättenbau des Freistaates Bayern über den BLSV in Anspruch genommen werden. Demnach wird eine Förderung in Höhe von 55 v.H. für die Umsetzung der Maßnahmen in Aussicht gestellt. Im Haushalt wurden 25000 Euro berücksichtigt.

Der Gemeinderat hat aufgrund der Zusicherung seitens des BLSV, das Teilverwendungsnachweise für einzelne Bauabschnitte gestellt werden können und der dem Antrag zugrunde liegenden Kosten- und Finanzierungsberechnung, beschlossen dem Verein, Abteilung Fußball, zur Sanierung der bestehenden Umkleideräume einen, einmaligen, nichtrückzahlbaren Zuschuss in Höhe von bis zu 45000 Euro zu gewähren.

Voraussetzung für den Lutzinger Gemeinderat war, so Bürgermeister Christian Weber in seinen Ausführungen weiter, dass seitens der SGL ein mindestens gleichhoher Beitrag an Eigenleistungen und Eigenmittel einzubringen sei. (pm/sb) Foto: Jordan (Symbol)

