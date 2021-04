vor 32 Min.

Damit Menschen mit Behinderung im Kreis Dillingen etwas erleben

Plus Antonie Mayer hat eine Passion: Inklusion. Nach mehr als 30 Jahren nimmt sie Abschied von der Lebenshilfe.

Von Cordula Homann

Im Briefkasten von Antonie Mayer lag kürzlich eine Postkarte. „Wir vermissen Dich“ stand unter anderem drauf. Die 64-Jährige wird erst Ende des Monats verabschiedet. Doch weil in 34 Berufsjahren so viele Überstunden angefallen sind, arbeitet Mayer schon seit Monaten nicht mehr für die Lebenshilfe. „Es ist die Generalprobe für die Rente. Mein neues Projekt“, sagt sie am Telefon und lacht.

Themen folgen