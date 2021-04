Damit das Löschwasser nicht ausgeht

Versicherungskammer übergibt Schwimmsauger an vier Feuerwehren in Lauingen und Gundelfingen

Die trockenen und heißen Sommer der vergangenen Jahre führten zu einigen Wald- und Flächenbränden und ließen mancherorts auch das Löschwasser knapp werden. Der Wasserstand in vielen Bächen war so niedrig, dass mit herkömmlichen Mitteln der Feuerwehr kein Löschwasser mehr entnommen werden konnte. Die Freiwillige Feuerwehr Lauingen, die Freiwillige Feuerwehr Gundelfingen, die Freiwillige Feuerwehr Frauenriedhausen und die Freiwillige Feuerwehr Veitriedhausen haben nun von der Versicherungskammer Bayern, durch das Versicherungsbüro Tobias Linder, jeweils einen Schwimmsauger im Gesamtwert von über 2000 Euro erhalten, welcher dieses Problem löst. Tobias Linder überreichte den Schwimmsauger an den Lauinger Feuerwehrkommandanten Martin Koller und seinen Stellvertreter Thomas Hoffmann. Bürgermeisterin Katja Müller und der Feuerwehrreferent der Stadt Lauingen, Markus Hoffmann, freuten sich laut Pressemitteilung über die Spende und nahmen an der Übergabe teil. Insgesamt werden den bayerischen Feuerwehren 1000 Schwimmsauger im Gesamtwert von rund 500.000 Euro zur Verfügung gestellt. Mit dem Schwimmsauger können die vier Feuerwehren künftig Löschwasser auch bei geringem Wasserstand aus Gewässern pumpen.

Eine ausreichende Löschwasserversorgung ermöglicht es der Feuerwehr eine Brandausbreitung zu verhindern und damit Schäden an Gebäuden und der Umwelt zu minimieren. Dies wirkt sich auch positiv auf die Bilanz des größten Wohngebäudeversicherers in Bayern und der Pfalz aus.

Mit dem Schwimmsauger kann aus Bächen gesaugt werden, wenn der Wasserstand nur noch fünf Zentimeter beträgt. Bisher waren mindestens 30 Zentimeter notwendig. Da das Wasser an der Oberfläche entnommen wird, wird zudem der Gewässerboden geschont. Der sieben Kilogramm leichte Schwimmsauger besteht aus einem 60 Zentimeter langen Polyethylen-Körper und wird anstelle eines herkömmlichen Saugkorbes aus Metall am Saugschlauch angebracht.

Dieser Saugschlauch wird an der Pumpe des Feuerwehrfahrzeuges angeschlossen. Da nicht überall Hydranten vorhanden sind, muss das Löschwasser oft aus Bächen oder Teichen gepumpt werden. Der Schwimmsauger ist dafür eine einfache, aber geniale Erfindung. Zudem ist das Absaugen von Wasser bei Überschwemmungen möglich. Das Projekt wurde laut Pressemitteilung von der Versicherungskammer Bayern gemeinsam mit dem Landesfeuerwehrverband Bayern entwickelt. Die Verteilung läuft noch bis zum Ende des Jahres 2021 über die Stadt- und Kreisfeuerwehrverbände. (pm)