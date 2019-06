vor 18 Min.

Damit die Kleinen sicher zur Schule kommen

Wer in die erste Klasse kommt, kann vorher schon den Schulbus im Kreis Dillingen testen

Die Sicherung des Schulwegs stellt nach Ansicht von Landrat Leo Schrell eine Herausforderung dar, der sich die Straßenverkehrsbehörden, die Polizei, die Schulen und Eltern seit Jahren gemeinsam erfolgreich stellen.

„Das jährliche Schulbustraining für Schulanfänger ist ein bewährter und wichtiger Bestandteil des Konzepts, um die jungen Verkehrsteilnehmer auf die Teilnahme am Straßenverkehr gut vorzubereiten“, so der Landrat in einer Pressemitteilung.

Mit Unterstützung der Schulbusunternehmen im Landkreis werden in der Zeit vom 8. bis 12. Juli die Schulanfänger des Schuljahres 2019/2020 mit dem Bus von ihrem Heimatort zur Schule befördert und anschließend wieder zurückgebracht. Geübt wird dabei das richtige Verhalten auf dem Gehweg, beim Überqueren der Fahrbahn, beim Warten an der Schulbushaltestelle und beim Ein- und Aussteigen am Schulbus. Um für die Kinder nach Beendigung des Schulbustrainings einen sicheren Nachhauseweg zur Wohnung zu gewährleisten, gibt es heuer – wie im vergangenen Jahr – auch einen Rückfahrplan. Dieser soll den Eltern Informationen zur Ankunft am Wohnort geben. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass es zu kleineren Abweichungen des Fahrplans kommen kann, sodass die Eltern gebeten werden, bereits einige Minuten vor dem angegebenen Zeitpunkt zum Abholen der Kinder am Ankunftsort zu sein. (pm)

zum Fahrplan für das Schulbustraining sind bei der Polizeiinspektion Dillingen (Telefon 09071/56-251), der Polizeistation Wertingen (Telefon 08272/9951-0), beim Landratsamt Dillingen (Telefon 09071/51-378) und bei den jeweiligen Kommunen erhältlich. Und online: www.landkreis-dillingen.de

Themen Folgen