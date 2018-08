vor 35 Min.

Damit die letzten Wünsche wahr werden können

Silvia Lutz, Bezirksleitern des Katholischen Deutschen Frauenbunds im Landkreis Dillingen, übergibt die Spenden der Bezirkswallfahrt an ASB-Geschäftsführer Joachim Keil für das Projekt „Wünschewagen.“

Der Frauenbund im Landkreis Dillingen unterstützt das Projekt „Wünschewagen“. Es ist für Schwerstkranke gedacht.

Als Silvia Lutz vom Projekt „Wünschewagen“ gelesen hat, war ihr gleich klar, dass hier die Spenden der Bezirkswallfahrt des Katholischen Deutschen Frauenbunds in die richtigen Hände gelangen und für Menschen jeden Alters und jeden Geschlechts verwendet werden.

Die Binswangerin hat schon viele schwere Fälle mitbetreut

Als langjährige Krankenschwester im Wertinger Krankenhaus, inzwischen ist sie in der Notaufnahme tätig, hat die Binswangerin schon viele schwere Fälle mitbetreut. So übergab die Frauenbund-Bezirksleiterin dem Geschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bundes Regionalverband Dillingen/Donau-Ries, Joachim Keil, die 350 Euro, die während des Gottesdiensts von Frauen aus dem gesamten Landkreis Dillingen in Blindheim gesammelt wurden.

„Wir freuen uns über jeden Euro“, betont Joachim Keil, der selbst schon als Rettungsassistent unterwegs war und es wichtig findet, dass Menschen mit einem positiven Gefühl aus dem Leben scheiden. Ob die Menschen am Ende ihres Lebens ans Meer wollen oder ins Fußballstadion, das kommt auf den Einzelnen an. Aber Joachim Keil weiß: „Viele wollen einfach noch einmal nach Hause, in den eigenen Garten oder zu Familienfesten, bei denen sie sonst nicht dabei sein können.“

Angehörige können so ihre Lieben mit einem Lächeln auf den Lippen in Erinnerung behalten

So können die Angehörigen ihren Vater, die Mutter, Bruder, Schwester, die Freundin oder auch das kranke Kind mit einem Strahlen in den Augen und dem Lächeln auf den Lippen in Erinnerung behalten. Und sie wissen, dass sie ihrem Lieben noch einmal etwas Tolles ermöglichen konnten.

Der ASB-Geschäftsführer erzählt von den Fortschritten des Projekts, das bundesweit vom ASB betrieben wird und beispielsweise in München schon seit vier Jahren erfolgreich durchgeführt wird. Der Wagen für den Einsatz im Bereich Allgäu/Schwaben ist bestellt, erste Spender sind gefunden, erste Ehrenamtliche haben angefragt, doch natürlich sind noch viele Schritte nötig, bevor das Projekt starten kann.

Stemmen will das Projekt der ASB-Regionalverband Dillingen/Donau-Ries

Stemmen wird es der ASB-Regionalverband Dillingen/Donau-Ries zusammen mit den ASB-Regionalverbänden Augsburg, Neu-Ulm und Allgäu. Der Mercedes Sprinter, der in Kaufbeuren stationiert sein wird, wird so umgebaut, dass jeder Mensch, egal welches Leiden er oder sie hat, damit transportiert werden kann. Auch ein begleitender Angehöriger findet Platz in dem Fahrzeug, in dem außerdem zwei Ehrenamtliche unterwegs sind.

Ehrenamtliche werden noch gesucht, vor allem Intensivkrankenschwestern, Pfleger oder Pflegehelfer, die das Know-how haben, mit Schwerstkranken umzugehen und auch im Notfall zu helfen, wie es mit den Angehörigen abgesprochen ist. „Wer nicht vom Fach ist, kann qualifiziert werden“, möchte Keil auch Berufsfremden den Zugang ermöglichen. „Wichtig ist, dass sich die Menschen in die jeweilige Situation einfühlen können.“ (bbk)

Themen Folgen