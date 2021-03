vor 20 Min.

Damit es dem Kleinkind schmeckt

Kostenloser Kurs

Irgendwann kommt ein Kind in die Phase, in der Milchmahlzeiten durch Breimahlzeiten ersetzt werden. Wie Eltern diesen Übergang vom Stillen oder Fläschchen zur Beikost Schritt für Schritt gestalten können, erfahren sie bei einer Onlineveranstaltung „Stillen, Fläschchen und was kommt dann?“ des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Wertingen. Das Seminar findet statt am Donnerstag, 18. März, von 9.30 Uhr bis 11 Uhr. Die Ernährungsberaterin Andrea Krebes gibt Anregungen für die Praxis und informiert über aktuelle Trends und Studien. Ein weiteres Seminar schließt an diese Phase an. Etwa ab dem 10. Monat geht die Zeit der Beikost allmählich dem Ende zu und das Interesse der Kleinkinder, am Familientisch teilzunehmen, wird immer größer. In dieser Onlineveranstaltung „Ganz entspannt vom Brei zum Familienessen“ am Donnerstag, 18. März, von 19.30 bis 21 Uhr erfahren die Teilnehmer, wie dieser Übergang gelingen kann. Diplom-Ökotrophologin Christine Krebs erklärt, was und wie viel für die Kinder sinnvoll ist und wie die Breie ersetzt werden können. Auch Regeln sollten von Anfang an beachtet werden, denn ein entspanntes und genussvolles Essen bringt nicht nur den Kindern Spaß und gute Laune. (pm)

kann man sich bis 16. März unter www.weiterbildung.bayern.de unter der Rubrik Ernährung und Bewegung (filtern nach „Ernährung und Bewegung“ und Amt in Wertingen). Die Kurse sind kostenfrei. Die Kurse laufen über das Online-Meeting Portal Webex, das einfach zu bedienen ist. Nach Anmeldung erhalten Sie weitere Informationen dazu. Weitere Informationen stehen unter www.aelf-wt.bayern.de/ernaehrung.

