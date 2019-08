vor 6 Min.

Damit müde Beine wieder munter werden

Was Dillingens Apothekensprecher bei hohen Temperaturen empfiehlt

Strahlender Sonnenschein und sommerliche Temperaturen laden im Urlaub dazu ein, in luftiger Sommermode makellose Beine zu präsentieren. Doch gerade bei Hitze leiden viele Menschen unter geschwollenen Beinen und schmerzenden Füßen. Apotheker Dr. Matthias Schneider, Pressesprecher der Apotheker im Landkreis Dillingen, gibt nützliche Tipps, wie müde Beine wieder munter werden und wie man ernsthaften Erkrankungen vorbeugen kann.

„Um die Beine zu entlasten, sollte man sich besonders im Sommer ausreichend bewegen“, empfiehlt Schneider. Man sollte das schöne Wetter für sportliche Aktivitäten nützen und die Beine fit machen. Sanfte Sportarten wie Schwimmen, Walken, Wandern, Rad fahren und Tanzen seien ideal, um die Venen zu trainieren. Wichtig sei, mehr Bewegung in den Alltag einzubauen, wie zum Beispiel die Treppe statt den Aufzug nehmen, beim Telefonieren öfter mal hin- und hergehen oder Besorgungen zu Fuß erledigen. „Ein Tipp für alle, die beruflich viel sitzen oder stehen müssen: immer mal wieder die Füße kreisen lassen und zwischen Ferse und Ballen hin und her wippen“, sagt Dr. Schneider. Damit das Blut besser in den Adern fließen kann, sei es gerade im Sommer wichtig, dass man ausreichend trinkt: „Ich empfehle allen gesunden Menschen mindestens zwei Liter Wasser oder ungesüßten Kräutertee täglich.“ Wenn die Waden und Knöchel dick angeschwollen sind, jucken oder schmerzen, verschaffen ein kühlendes Bad oder Wadenwickel laut Pressemitteilung Linderung. Außerdem tue es gut, wenn man die Beine hochlagert, damit das Gewebswasser besser abfließen kann. Auch Kneippsche Anwendungen wie Knieguss oder Wassertreten haben einen positiven Effekt auf die Venen.

Kompressionsstrümpfe sind sehr feinmaschig gewebt und pressen, wenn sie angezogen sind, die Venen in den Beinen zusammen. Dadurch können die Venen das Blut wieder effektiver in Richtung Herz transportieren. Um die Venen grundsätzlich zu entlasten, hat sich das Tragen von Kompressionsstrümpfen bewahrt. „Damit die Strümpfe optimal passen und ihre Wirkung voll entfalten können, werden sie in der Apotheke individuell angemessen. Wichtig ist allerdings, dass sie konsequent getragen werden – auch jetzt im Sommer“, betont der Dillinger Apotheker. Bei beginnender Venenschwäche empfiehlt er Salben und Cremes oder Tabletten und Dragees mit Pflanzenextrakten aus Rosskastanie oder rotem Weinlaub. Bei starken Krampfadern, offenen Füßen oder ekzemartigen Hautveränderungen ist die Grenze der Eigenbehandlung erreicht. Hier sollte umgehend der Arzt aufgesucht werden. (pm)

