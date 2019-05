vor 24 Min.

Damit sich Senioren im Landkreis Dillingen wohlfühlen

Das Angebot für ältere Menschen ist schon groß und wird weiter ausgebaut. Doch Probleme gibt es auch.

Von Cordula Homann

Möglichst lange und selbstbestimmt sollen auch ältere Menschen unbeschwert zu Hause oder in ihrem gewohnten Umfeld wohnen können. Wie geht das? Zum Beispiel in einer barrierefreien Wohnung, mit einem Haussicherheitssystem und verschiedenen altersgerechten Produkten. So eine Musterwohnung entsteht derzeit auf dem Gelände der Firma Schwertberger in Donaualtheim. Anfang nächsten Jahres, so Günter Schwertberger, soll die Wohnung fertig sein.

Isolde Demharter hatte dieses Beispiel im Seniorenbeirat des Landkreises am Montagnachmittag erwähnt. Ihrer Meinung nach ist die Firma die einzige im Landkreis Dillingen mit dem Zertifikat für förderfähige, barrierefreie Wohnungen nach einer bestimmten DIN-Norm, in der sogenannte „Ambient-Assistet-Living-Produkte“ (AAL) integriert sind. Das sind altersgerechte Assistenzsysteme für ein gesundes, unabhängiges Leben.

Im Landkreis Dillingen hat sich einiges getan

Demharter stellte den aktuellen Stand des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes im Landkreis vor. Seit 2010 wird dieses in elf verschiedenen Handlungsfeldern weiterentwickelt, in Kommunen, ambulante Dienste, Wohlfahrtsverbände, Vereine oder Ehrenamtliche.

Allein im vergangenen Jahr habe sich wieder einiges getan: Das neue Ärztehaus in Holzheim mit Hausärzten, Physiotherapie und Sozialstation, sei ein gutes Beispiel. Oder der erweiterte Fahrplan der Donautalbahn. Eine Sitzbank im Eingangsbereich eines Dillinger Supermarktes. „In allen vier Donaustädten werden Gespräche über barrierefreie Bahnhöfe geführt, manche sind schon weiter“, nannte Isolde Demharter ein weiteres Beispiel. Sie erinnerte auch an die Wohnraumberatung durch Regens Wagner Dillingen und ASB Wertingen (wir berichteten).

Dort können sich Senioren Hilfe für den Umbau etwa im Bad holen und werden über mögliche Zuschüsse informiert. Wenn die Sanierung des Landratsamtes in Dillingen abgeschlossen ist, sollen auch dort Beratungstage angeboten werden. Die Mitarbeiterin des Landratsamtes erinnerte auch an die Broschüre über das umfangreiche Angebot für Senioren. Georg Böck, Vorsitzender des VdK-Kreisverbandes Dillingen-Wertingen, lobte das Nachschlagewerk ausdrücklich. Er habe sie bei allen Veranstaltungen dabei. „Viele Senioren haben gar kein Internet, da ist die Broschüre Veranstaltung sehr wertvoll.“

„Den Senior“ gibt es nicht, sondern mehr oder weniger aktive

Demharter erinnerte daran, wie vielfältig die Gruppe der Senioren ist: von den Aktiven, die ihre Leben selbst gestalten, bis zu den hochbetagten, die Hilfe brauchen. Sie lobte das große Engagement von und für Senioren, etwa im Rahmen der flächendeckend vorhandenen Nachbarschaftshilfen. Allein bei der Senioren-Gemeinschaft Wertingen Buttenwiesen sei die Mitgliederzahl seit der Gründung 2013 von 32 auf 330 Mitglieder angestiegen. Über das neue Ärztehaus in Holzheim sei unter anderem auch eine Nachbarschaftshilfe für den ganzen Aschberg umgesetzt worden.

Sowohl Pflegepersonal als auch Kurzzeitpflegeplätze fehlen

Ein Problem stellt die Betreuung hilfebedürftiger Senioren dar. So fehle es an qualifiziertem Pflegepersonal und Kurzzeitpflegeplätzen. Solitäre Tagespflegeeinrichtungen seien dagegen in Dillingen, Gundelfingen und Höchstädt in Vorbereitung. Landrat Leo Schrell sagte, das Konzept gelte nicht für ewig, sondern sei ein fortlaufender Prozess. „Was seit 2010 passiert ist, ist sehr, sehr gut.“ Dass im Landratsamt eine Vollzeitstelle für Senioren geschaffen wurde, zeige, wie wichtig das Thema dem Landkreis ist. Stellvertretender Landrat Alfred Schneid sprach allen Beteiligten sein Lob aus. Seniorenpolitik sei eine der wichtigsten Aufgaben unserer Gesellschaft.

Im Internet kann die Informationsbroschüre für Senioren unter www.landkreis-dillingen.de Soziale Dienste heruntergeladen werden.

Die große Not der pflegenden Angehörigen

Sie geben Tipps, wenn das Zuhause plötzlich barrierefrei sein muss

Tagespflege: Große Pläne in Gundelfingen

