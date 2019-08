04:30 Uhr

Damit sich auch der Mini-Storch im Landkreis wohlfühlt

Ein besonderer Vogel legt gerade in der Region einen Stopp ein. Zwei Vogelschutzexperten erklären das Phänomen und ein Problem

Von Günter Stauch

Vormittags im Donauried, der nach der Lüneburger Heide zweitgrößten Offenlandschaft in Deutschland. Ein Gewitter hat die Hitze auf ein erträgliches Maß reduziert, es ist windig. An diesem überschaubar großen See – nicht besonders tief und mit sumpfigen Stellen – herrscht Ruhe, bis sich ein Spaziergänger dem flachen Ufer nähert. „Das ist ein besonders seltenes Tier, ein Stelzenläufer“, flüstert Harald Böck von der unteren Naturschutzbehörde beim Landratsamt in Dillingen.

Er deutet auf einen kaum zehn Meter entfernten Piepmatz, der wie Meister Adebar in Miniaturform aussieht und in Spanien nur „das Störchlein“ heißt: Taubengroß und mit roten, extrem langen Beinen umherstaksend.

Fünf Flussmöwen im Sturflug

Da ertönt hoch über dem Haupt des seit 40 Jahren als Wasservogel-Zähler arbeitenden Ornithologen ein Kreischen: Eine der fünf Flussmöwen, die schon eine ganze Zeit über ihm kreisten, wechselt in den schnellen Sturzflug, der Schnabel voraus. Die Natur wehrt sich. Wer könnte das besser verstehen als Begleiter Anton Burnhauser, Storchenexperte und mehrere Jahrzehnte Referent für Arten- und Biotopschutz bei der Regierung von Schwaben, der höheren Naturschutzbehörde. „Ich kann es kaum fassen, da sind zwei Altvögel und drei Junge gleichzeitig zusammen“, strahlt der Mann mit seinem blonden Schnauzer.

Das Objekt des Entzückens ist eine Rarität

Das Objekt des Entzückens stellt selbst im Donauried mit seinen fast 280 verschiedenen Vogelarten eine Rarität dar: Der langbeinige Wat-Vogel, auch Limikole genannt, hält sich nicht lange in Nordschwaben auf. Denn Stelzenläufer sind als sogenannte Langstreckenzieher auf dem Weg nach Afrika nur zu einem Zwischenstopp hier, das Ried liegt gewissermaßen günstig unter einer der Hauptzug-straßen gen Süden oder umgekehrt.

„Sie nutzen unsere Gegend als Tankstelle“, scherzt Burnhauser, der aufklärt, was ihn jetzt vor allem an diesen Ort führt – nämlich die Besonderheit der Umgebung: Kein Landstrich in Schwaben verfügt über so viele Kies-Seen wie das Donauried: Fast 400 kleine wie große Gewässer bilden eine Fläche von rund 3000 Hektar. Zur Erinnerung: Bei jedem einzelnen Flächenhektar kommen 10000 Quadratmeter zusammen. Und an diesem See, an dem sich Stelzenläufer, Kiebitz, Flussmöwe, Uferschwalbe und Bruchwasserläufer Gute Nacht sagen, befindet sich eines der annähernd zehn Musterbeispiele von gelungener Rekultivierung.

Zwei Kollegen und Freunde, die sich mit der Natur in der Region hautnah anfreundeten: Ex-Regierungsmitarbeiter Anton Burnhauser (rechts) und Harald Böck vom Landratsamt. Bild: Günter Stauch

Dafür setzt sich Anton Burnhauser, der den höchst kompetenten wie engagierten Mitstreiter Harald Böck aus dem Landratsamt 1984 kennen- und schätzengelernt hat, seit Langem ein. „Ich hatte damals oft mit Kiesabbau zu tun, vor allem wegen Konflikten mit Wiesenbrütern“, benennt er nur einen Teil seines Schaffens. Doch der ehemalige Regierungsmann wäre der Letzte, der über die Industrie den Stab brechen würde, obwohl er den hohen Landverbrauch und die Umwandlung in Wasserareale kritisch beäugt. „Der Kiesabbau hat hier eine lange Tradition“, betont der 67-Jährige.

An keinem Baggersee fanden die Tier Ruhe - dabei wäre das so einfach

Schon eine Bestandsaufnahme der Gewässer in den 1990er-Jahren durch die Regierung hatte ein eher klägliches Bild der Situation im Ried abgegeben. „Kein einziger der 378 Kies-Seen wurde ohne menschliche Spuren aufgefunden“, sagt Burnhauser – und sei es nur eine zurückgelassene kleine Feuerstelle nach dem Grillfest. Mit Folgen für die natürlichen Zwei- und Vierbeiner: „Es fehlte an Gewässern ohne spezielle Nutzung wie Fischen oder Jagen, nirgends fanden die Tiere richtige Ruhe.“ Denn wenn es an den künstlichen Gewässern eine längere Pause geben würde, hätten die Tiere mehr Zeit, ihre Territorien wieder zurückzuerobern. „So eine kleine Ruheinsel zu schaffen, wäre so einfach, mich ärgert es, dass dieses Potenzial nicht genutzt wird.“ Dagegen würden ältere Wasserstellen überall gleich aussehen, mit relativ steilen Böschungen und altersgleichen Gehölzbeständen am Ufer. „In alten Kieslandschaften herrscht eine hochgradige strukturelle und physiognomische Monotonie vor.“

Denn was der Experte gar nicht gern sieht im Sinne der Neugestaltung, sind eingewachsene Seen mit überwucherten Flächen, was „der Laie nun mal gern sehen mag, aber der falsche Weg ist“. Schon während seiner langen Dienstzeit appellierte Anton Burnhauser für eine Nutzungsentflechtung bei bestehenden wie künftigen Baggerseen. „Wir brauchen eine klare räumliche Trennung zwischen Biotop beziehungsweise Naturschutzfunktion einerseits und Fischerei, Jagd sowie Freizeit andererseits – noch immer spielt sich an manchen Standorten dieser Mix aus allem ab.“ Sein Konzept: Die Herstellung von Ersatzlebensräumen für verloren gegangene Flächen, insbesondere die Wiederverfüllung von Teilstücken sowie die Schaffung von Flachwasserzonen. So wie die Stelle im Ried, die sich der elegante Stelzenläufer mit seinem langen Schnabel für seinen Zwischenhalt ausgesucht hat.

