vor 37 Min.

Damit weniger Fläche verbraucht wird

CSU und FW geht es auch um mehr Verkehrssicherheit etwa an Kindergärten

Auf Initiative von Landtagsabgeordnetem Georg Winter ( CSU) haben CSU und FW einen Änderungsantrag (Drucksache 18/14184) zum Haushaltsgesetz gestartet, um den Umbau von Kreuzungen im Interesse der Verkehrssicherheit zu vereinfachen. Das teilte Winter mit. Kommunen können im Bereich von Schulen, Kindergärten oder sonstigen Einrichtungen des täglichen Lebens die Kreuzungen so gestalten, dass sie verkehrssicherer werden, zum Beispiel: mit einer Fußgängerröhre oder einer Brücke als Fußgängerüberführung. Damit die Kommunen handeln können, ohne auf die anderen Kreuzungsbeteiligten warten zu müssen, biete das Sonderbaulastprogramm eine Möglichkeit, das Anliegen durch eine höhere Förderung zu lösen und eine entsprechende Vereinbarung mit dem staatlichen Bauamt zu treffen.

Ein weiterer Punkt des gemeinsamen Antrages von CSU und FW ist, künftig Radwege, die auf öffentlichen Feld- und Waldwegen gebaut werden, in der notwendigen Breite und Befestigung zu finanzieren. Ziel dieser Idee ist es, den Flächenverbrauch zu reduzieren, so Georg Winter, der bei seinen Bemühungen aktiv von den Vorsitzenden Josef Zellmeier, Haushalt, und Jürgen Baumgärtner, Arbeitskreis Verkehr, Bernhard Pohl, FW-Haushaltsausschussmitglied, sowie Landtagsabgeordnetem Johann Häusler (FW) unterstützt wird. Die Inanspruchnahme von öffentlichen Wirtschaftswegen setzt voraus, dass der Radweg eine Breite von drei oder dreieinhalb Metern hat, um den Anforderungen an den landwirtschaftlichen Verkehr zu entsprechen. Die Mehrbreite entspricht den Anforderungen an Radwege, die von Fußgängern, Radfahrern, Lastenrädern, E-Bikern und Rennradfahrern genutzt werden. Ein Ausbau auf mindestens drei Meter sei erforderlich. Abgeordneter Winter dankte seinen Kollegen Zellmeier, Baumgärtner und Pohl für die Hilfe: (pm)

