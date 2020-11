02.11.2020

Dank Puppen sicherer im Verkehr

Verkehrserziehung mit der Polizei mal anders

Die Verkehrspuppenbühne Augsburg war zu Gast in den Kindergärten Lauterbach und Fristingen. In dem einstündigen Stück „Lexi der Löwe“, wurden wichtige Inhalte der Verkehrserziehung vermittelt. Zum Beispiel: Nicht bei Rot über die Ampel gehen, nicht zu Fremden ins Auto steigen und wie man richtig die Straße überquert. Organisiert wurde das Theater von Kreisjugendpflegerin Christina Mayer in Kooperation mit den Jugendkontaktbeamten, Robert Drechsler und Monika Dessecker von der Polizei Dillingen.

Für die Puppen sind Christian Beier und Julia Rieblinger von der Verkehrspuppenbühne verantwortlich, Polizist Robert Schlotterer war vor der Bühne tätig und ging mit den Kindern das Gelernte nochmals durch. Gemeinsam übten sie auch das Überqueren der Straße. Mayer organisiert jedes Jahr zwei bis drei Veranstaltungen mit der Verkehrspuppenbühne. Finanziert wird das Projekt durch den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz des Landratsamtes. Die Kindertageseinrichtungen zahlen einen Unkostenbeitrag pro Kind. (pm)

