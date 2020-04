vor 34 Min.

Dankeschön-Gyros für Helfer

Am Montag wurden im Restaurant Poseidon in Höchstädt bis zu 500 Gratis-Essen als Dankeschön ausgegeben

Vergangene Woche hatte Paris Antonoglou es verkündet, am Montag hat er sein Versprechen wahr gemacht: Ärzte, medizinisches Personal in Krankenhäusern, Pflegeheimen und beim Rettungsdienst, Mitarbeiter von Polizei, Feuerwehr und THW konnten im Restaurant Poseidon in Höchstädt ein Gratis-Gericht abholen. Der 50-Jährige hatte mit bis zu 1000 Bestellungen gerechnet (wir berichteten). Tatsächlich gingen „400 bis 500 Essen“, also rund halb so viele Gerichte über die Theke an die Selbstabholer.

Antonoglou ist mit seiner Aktion trotzdem sehr zufrieden. Alles hätte reibungslos funktioniert. Eine Mitarbeiterin habe kontrolliert, ob die Gäste tatsächlich in den ausgewiesenen Berufen tätig seien.

Insgesamt waren im Restaurant 14 Menschen von 11 bis 14.30 Uhr sowie von 17 bis 23 Uhr fleißig am Kochen und Bestellungen aufnehmen. Vor allem Gyros und Calamari bestellten die hungrigen Helfer aus Krankenhäusern, Pflegeheimen, Polizeiinspektionen und anderen, sozialen Einrichtungen. Die Resonanz sei sehr positiv gewesen, sagt Inhaber Antonoglou. Die Berufstätigen bedankten sich für die kostenlosen griechischen Speisen. Manche haben zudem darauf bestanden, ein Trinkgeld zu geben oder die Hälfte des Preises zu bezahlen. Der Inhaber des griechischen Restaurants hofft, dass die Krise so schnell wie möglich zu Ende geht. Sein Lieferservice im Poseidon soll vorerst weiterlaufen. Unter Telefon 09074/4299577 kann man im Restaurant bestellen.

Antonoglou wollte sich mit der Aktion bei allen Helfern, die in der Corona-Krise besonders gefordert sind, bedanken. (pov)

