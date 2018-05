vor 39 Min.

Das Bona ist Erasmus- Schule

Projekt wird mit 90000 Euro finanziert. Erstes Treffen in Elbing

Inzwischen ist es nun amtlich: Das St.-Bonaventura-Gymnasium in Dillingen nimmt an der Leitaktion „Strategische Schulpartnerschaften“ des „ErasmusPlus-Programms“ der Europäischen Kommission teil. An diesem Projekt, das mit knapp 90 000 Euro finanziert wird, hat das Bona die Musikschule Elbing, Polen, und die Sir Robert Pattinson Academy aus New Hykeham, England, als Partnerschulen. Unter dem Titel „Rhythms of Success – Music and Movement to Improve Literacy and Other Key Competences“ werden die drei beteiligten Schulen bis Ende 2019 regelmäßige Austauschtreffen und gemeinsame Projekte durchführen. Ziel der Schulpartnerschaften ist es, Schülern die Erweiterung ihres interkulturellen und sprachlichen Horizonts zu ermöglichen und sich mit Schülern anderer europäischer Länder auszutauschen. Für die Lehrkräfte der Schulen soll hiermit ebenfalls ein Austausch über Unterrichtsformen und eine Vernetzung untereinander angeregt werden.

Die Koordinatoren des Bonaventura-Gymnasiums Alexandra Finck, Erika Martin und Katja Schindler konnten in einem ersten Treffen in Elbing den Rahmen für die nächsten eineinhalb Jahre abstecken: Es wird Unterrichtsprojekte in nahezu allen Fachschaften geben. Besonders hervorgehoben sind für das musische Bonaventura-Gymnasium Kunst, Musik, Eurythmie und Sport sowie Naturwissenschaften und Geschichte. Der Projekttitel ist zugleich Programm: Gemeinsam musizieren, gemeinsam lernen, gemeinsam erfolgreich sein. (pm)