vor 18 Min.

Das Dillinger Filmcenter wird ausgezeichnet

Das Kino bekommt eine wichtige Programmprämie

Das Filmcenter Dillingen wurde ausgezeichnet: Für das „herausragende Programm“, wird es belohnt. Das Filmtheater ist eines von 80 Kinos in Bayern, die deshalb mit einer aufgestockten Programmprämie belohnt werden, heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung. Der FilmFernsehFonds Bayern (FFF Bayern) unterstützt damit jedes Jahr Kinos mit außergewöhnlichen Programmaktionen oder künstlerisch hochwertigen Filmen. Zu den Kriterien für eine Auszeichnung zählt auch der Anteil deutscher Filme und Kinderfilme. Die Mittel für die Programmprämien stammen von den FFF Gesellschaftern Freistaat Bayern, BR, ZDF, ProSiebenSat.1, RTL, BLM und Sky. In diesem Jahr hat der Freistaat die Mittel für die Programmprämien wegen der schwierigen Anlaufphase nach dem Corona-Lockdown insgesamt verdoppelt.

Die FFF-Aufsichtsratsvorsitzende und für die Film- und Kinowirtschaft in Bayern zuständige Digitalministerin Judith Gerlach erklärte: „Die Startphase nach der Corona-Schließung ist für die Kinos keine einfache Zeit. Umso wichtiger ist, dass sie gut aus dieser Krise herauskommen. Die aufgestockten Programmprämien sind hier eine wichtige Hilfe. Und sie sind ein Signal, dass auch in dieser schwierigen Zeit qualitativ hochwertiges Kinoprogramm honoriert wird. Ich gratuliere dem Filmcenter Dillingen sehr herzlich und freue mich über das herausragende Programm. Kinos sind ein wichtiger Teil unserer bayerischen Kulturszene und das soll auch so bleiben.“ FFF-Geschäftsführerin Dorothee Erpenstein ergänzte: „Die Programmprämien 2020 würdigen die Zeit vor der Corona-Krise und machen einmal mehr bewusst, was für tolle Kinos wir in ganz Bayern haben.“ (pm)

