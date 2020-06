vor 35 Min.

Das Dillinger Kino bleibt vorerst geschlossen

Plus Ab Montag dürfen Kinos in Bayern wieder öffnen. Warum sich die Betreiber des Dillinger Filmcenters dagegen entschieden haben – und worauf sich Besucher des Autokinos bald freuen dürfen.

Von Jonathan Mayer

Abstand halten, Mundschutz tragen – auch während des Films. Diese und weitere Regeln gelten ab Montag in allen bayerischen Kinos. Immerhin: Die Lichtspielhäuser dürfen zum ersten Mal seit dem Corona-Lockdown wieder Besucher empfangen. Doch nicht alle Kinobetreiber reagieren auf die Lockerungen.

Das Filmcenter Dillingen hat eine Alternative

Das Stammhaus des Dillinger Filmcenters bleibt bis auf Weiteres geschlossen, erklärt die Betreiberin Claudia Mayr auf Nachfrage. „Die Vorschriften sind noch so streng, dass der Kinobesuch nicht angenehm wäre“, sagt sie, ohne näher ins Detail gehen zu wollen. Seit 17. März fanden ihr zufolge im Kino in der Kapuzinerstraße keine Vorführungen mehr statt. Mayr hofft aber, dass sich die Situation bis Juli bessert und dann auch ihr Kino wieder öffnen kann. „Wir möchten warten, bis der Besuch wieder angenehm ist“, so die Betreiberin.

Die Kinobranche ist eine derer, die die Covid-19-Pandemie am stärksten trifft. Nicht nur, weil im Zuge der Kontaktbeschränkungen keine Filmvorführungen mehr möglich waren. Dazu kommt, dass viele Publikumsmagneten wie etwa „Mulan“ oder „James Bond“, von den Studios verschoben wurden – zum Teil sogar auf nächstes Jahr. Erst vor wenigen Tagen wurde auch noch angekündigt, dass der neue Eberhofer-Krimi „Kaiserschmarrndrama“ verschoben wird. Der hätte eigentlich am 13. August erscheinen sollen. Mayr sagt: „Das ist natürlich ein herber Schlag für die Branche. Wir haben da alle drauf gehofft.“ Denn die beliebte Krimi-Reihe um den Provinz-Polizisten Franz Eberhofer locke jedes Mal viele Besucher ins Kino.

Was es im Dillinger Autokino bald zu sehen gibt

Ganz aus ist es für Filmfans in Dillingen aber nicht: Das vor rund dreieinhalb Wochen eröffnete Autokino auf dem Festplatz im Donaupark bleibt solange nämlich bestehen. „Wir sind zufrieden, wie es läuft und Gott froh, dass wir das Autokino haben“, sagt Mayr. Wie viele Gäste es schon dorthin verschlagen hat, kann die Betreiberin spontan nicht sagen. „Es war aber eine Menge, das ist einfach nur schön. Man merkt, dass das Kino auch in dieser Zeit immer noch aktuell ist.“ Besonders freue sie, dass bei den Vorstellungen alles so friedlich und geordnet ablaufe und auch die Besucher ihre Freude hätten. Am kommenden Wochenende werden dort etwa Blockbuster und Filmklassiker wie Quentin Tarantinos „Once upon a Time in Hollywood“, „2 Fast, 2 Furious“ und „Mamma Mia!“ gezeigt. Und wenn alles gut läuft, kommen Mayr zufolge im Juli endlich auch wieder neue Filme auf die Leinwand – wenn auch nicht die Blockbuster, auf die alle warten. „Es gibt auch viele kleinere, nicht so bekannte Filme, die aber echt gut sind“, erinnert sie.

Wie es mit dem von der Betreiberfamilie geplanten Neubau des Dillinger Filmcenters im Osten des Stadtteils Hausen weitergeht, kann Mayr noch nicht eindeutig sagen. „Zurzeit ist es schwierig, rationale Entscheidungen zu treffen“, sagt sie. „Gedanklich“ sei das Projekt pausiert, die Familie wolle jetzt erst einmal abwarten, wie sich die Situation entwickelt.

