vor 17 Min.

Das Dillinger Schloss bebt wieder

Vom 12. bis zum 20. Juli geht es beim Open-Air rund. Den Anfang machen die Drum-Stars, am Tag darauf folgt das Straßenkünstlerfest. Und auch das Donauside-Festival ist bereits Kult

Zum 6. Mal öffnet im Juli der Schlosshof wieder seine Tore und ist im Rahmen des Dillinger Schloss-Open-Airs Schauplatz eines spannenden Unterhaltungsprogramms für die ganze Familie. Werner Bosch, Vorsitzender des Kulturrings, ist mit seinem Team immer darauf bedacht, für jeden Geschmack etwas zu bieten. „Bei unserem Schloss-Open-Air kommen alle auf ihre Kosten, egal ob Familien mit Kindern, Fans der Rockmusik, Klassik-Liebhaber oder Festivalgänger.“

Oberbürgermeister Frank Kunz, dankt Bosch und seiner Mannschaft für die Erarbeitung des abwechslungsreichen Programms. „Unser Kulturring leistet mit seinen zahlreichen Veranstaltungen während des gesamten Jahres einen unverzichtbaren Beitrag zum vielfältigen, kulturellen Leben in unserer Stadt“, teilt Kunz mit. Am ersten Wochenende des Schloss Open Air stehen gleich mehrere Konzerthighlights auf dem Programm:

Am Freitag, 12. Juli, wird die Trommel-Band „Drum-Stars“ eine Percussion-Show der Extraklasse präsentieren. Bei Konzerten und Events begeisterten die vier Profischlagzeuger ihr Publikum europaweit. Mit einer gelungenen Mischung aus grandioser Trommelkunst, bester Unterhaltung und mitreißenden Lichteffekten präsentiert die Gruppe eine meisterhafte Percussion-Show. Kraftvolle Stücke auf leuchtenden LED- und Wassertrommeln, aber auch auf Alltagsgegenständen wechseln sich ab mit unterhaltsamen Bodypercussion-Einlagen oder ruhigen Stücken auf der Marimba oder Hang. Und bevor die Drum-Stars um 21 Uhr mit ihrem Konzert beginnen, heizt die Vorband „Stormy Monday“ aus Gundelfingen den Besuchern mit den besten Hits des Classic-Rock schon mal richtig ein. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr.

Bands, Künstler und das Schlossbeben

Am Samstag, 13. Juli, wird das Straßenkünstlerfest Groß und Klein in die Königstraße locken. Walking Acts, Straßenkünstler und Bands sorgen für ein kurzweiliges Unterhaltungsprogramm. Ab 21 Uhr öffnen sich dann die Pforten zum Schlosshof und das „Schlossbeben“ beginnt. DJ Van der Bunk und eine Open-Air-Disco sollen den Schlosshof zum Beben bringen. Hierbei wird der Kulturring, wie in den Vorjahren, von den Faschingsfreunden Steinheim unterstützt.

Am Sonntag, 14. Juli, kommen alle Fans der klassischen Musik auf ihre Kosten. Der Münchner Oratorienchor wird mit Carl Orffs „Carmina Burana“ den Schlosshof verzaubern. Mitreißende Rhythmen und wunderschöne Melodien – Orffs Meisterwerk zieht mit seinem einzigartigen Klang Menschen auf der ganzen Welt in Bann. An diesem Abend erwartet das Publikum in Dillingen nach Angaben des Kulturrings ein unvergessliches Klassik-Erlebnis. Als besonderes Schmankerl wird die Chorklasse des Dillinger Bonaventura-Gymnasiums bei zwei Stücken der „Carmina Burana“ mitwirken. Begleitet werden die Chorsänger vom Percussion-Ensemble Stuttgart, verschiedenen bekannten Solisten und zwei Pianisten.

Siggi Schwarz und Pete York im Dillinger Schloss

Am Freitag, 19. Juli, werden der bekannte Gitarrist Siggi Schwarz und der Schlagzeuger der legendären Spencer Davis Group – Pete York – ein Konzert im Schlosshof geben. Begleitet werden die beiden Vollblutmusiker von der Siggi Schwarz Band. Gemeinsam werden sie den Besuchern mit den besten Hits des Classic Rock einheizen und für Stimmung im Schlosshof sorgen.

Am Samstag, 20. Juli, steht als krönender Abschluss des diesjährigen Schloss-Open-Airs das Donauside-Festival auf dem Programm (wir berichteten). Das von den Killerpilzen und dem Kulturring ins Leben gerufene Festival findet nun schon zum vierten Mal statt und bietet ein Klasse-Festivalprogramm mit acht verschiedenen Bands sowie großer Fun-Area und leckerem Essen.

Neben den Killerpilzen werden angesagte Newcomer Bands wie „Some Sprouts“, „Smile and Burn“, „Pabst“, „Johnny Rakete“ uvm. den Schlosshof rocken und Festival-Feeling pur mitten in die Dillinger Innenstadt bringen. Ab Mitternacht startet die große Aftershowparty mit dem Münchner Star DJ „Dertypmitdembart“. (pm)

Tickets und Infos zu den einzelnen Konzerten gibt’s im hier.

Lesen Sie dazu auch:

Dillingen feiert den ganzen Sommer lang

Das letzte Killerpilze-Konzert in Dillingen?

Vorerst ist Schluss: Die Killerpilze hören auf - wirklich?

Bilder vom Straßenkünstlerfest in Dillingen 2018

89 Bilder Das Straßenkünstlerfest in Dillingen Bild: Cordula Homann

Themen Folgen