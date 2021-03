vor 16 Min.

Das "Donaulied" wird nicht verboten: Lauinger hat es schon vor Jahren entschärft

Der Innenausschuss im Landtag hat sich mit dem "Donaulied" beschäftigt. Der Lauinger Songwriter Klaus Hanslbauer hat Mickie Krauses Version vor Jahren angepasst.

Von Marion Buk-Kluger

Für die Anti-Donaulied-Aktivisten aus Passau war es ein wichtiger Schritt: Der Innenausschuss im Bayerischen Landtag hat am Mittwoch über die Petition, nach der das Spielen des Liedes in Bayerns Bierzelten verhindert werden sollte, diskutiert. Das Ergebnis betrachten die Initiatoren jedoch nur in Teilen als Erfolg. In die Freude mischte sich auch Enttäuschung. Die Ausschussmitglieder zollten der Gruppe zwar parteiübergreifend Respekt für ihr Engagement, lehnten jedoch mehrheitlich die Forderung unter anderem nach der Einführung einer bayerischen Antidiskriminierungsstelle ab.

Donaulied: Der Originaltext handelt von einer Vergewaltigung

Mit ihrer Online-Petition hatte die Passauer Gruppe 2020 bundesweit mehr als 36.000 Unterstützer gefunden. Die Aktivisten stört an dem Lied vor allem die ihrer Aussage nach verharmlosende Darstellung der Vergewaltigung eines Mädchens. In einer weitverbreiteten Version des Liedes heißt es: "Ich machte mich über die Schlafende her, Ohohoholalala, sie hörte das Rauschen der Donau nicht mehr, Ohohoholalala" oder "Mein Mädchen, mein Mädchen, was regst du dich auf, Ohohoholalala, für mich war es schön und für dich sicher auch, Ohohoholalala".

Dank eines Lauingers singt Mickie Krause seit Jahren eine entschärfte Version des Donauliedes

Nun gibt es jedoch verschiedene Versionen des Donauliedes - eine der erfolgreichsten Aufnahmen stammt von Mallorca-Sänger Mickie Krause. Seine Version des Liedes hat der Komponist Klaus Hanslbauer aus Lauingen (Kreis Dillingen) geschrieben. Allerdings unterscheidet sich der Text von dem, der nun Thema im Landtag war. "Mit unserer Version kann das nichts zu tun haben." Denn Hanslbauer hat gemeinsam mit dem Musiker Dirk Wöhrle schon vor Jahren die entsprechende Passage im Originaltext geändert. Die neue Fassung sei seither auch bei der Verwertungsgesellschaft GEMA angemeldet. Diese neue Version werde seiner Ansicht nach auch häufiger gespielt als das Lied mit Originaltext. "Natürlich geht es in Festzelten manchmal etwas derber zu, aber unser Text hat absolut nichts mehr mit Gewalt zu tun", so Hanslbauer.

Der Lauinger Klaus Hanslbauer hat bereits für viele Mallorca-Stars geschrieben. Bild: Erich Pawlu (Archivbild)

Die entsprechende Zeile heißt in der "neuen" Fassung, mit der Mickie Krause auftritt, längst: "Da wachte sie auf und sie sagte: komm her!" Hanslbauer fügt hinzu, dass er den ursprünglichen Text mehr als bedenklich gefunden habe und daher das Ganze umschrieb. Er sagt: "Wir würden die ursprüngliche, alte Fassung nie von unseren Musikern spielen lassen."

Initiatorin der Petition gegen das Donaulied: Das Hauptziel ist erreicht

Corinna Schütz hält ein Plakat mit der Zahl 36.235 - so viele Unterstützer hat ihre Petition gegen das Donaulied. Bild: Peter Kneffel, dpa

Corinna Schütz, die Initiatorin der Online-Petition gegen das Donaulied, sagte nach der Sitzung des Innenausschusses, das Hauptziel sei in jedem Fall erreicht: Es werde über das Thema gesprochen. Durch die Aktion sei eine Riesendebatte angestoßen worden, die es bis in den Landtag geschafft habe. Dennoch sei es schade, dass die Politik etwa die Chance verpasst habe, eine Antidiskriminierungsstelle einzurichten. Eine solche Stelle gebe es zwar beim Bund, doch reiche das nicht aus, sagte Schütz. Weitere Anliegen der Initiative waren Sensibilisierungskampagnen in Bayerns Städten vor Volksfesten, eine bayerische Antidiskriminierungsstelle sowie ein Tag gegen Sexismus, Diskriminierung und Rassismus. (mit dpa und jako)

