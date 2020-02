Das Eigenheim ist hier Lebensgefühl

Doch längst nicht mehr jeder kann sich die eigenen vier Wände leisten.

Wohnen nach Wunsch ist Luxus. Das Eigenheim gilt auf dem Land, wie hier im Landkreis Dillingen, als das Maß aller Dinge. Dem Lebensgefühl in der Region widerspricht der Gedanke, angewiesen zu sein auf einen Vermieter, der einem einfach kündigen kann, wenn dessen Kinder erwachsen geworden sind.

Das eigene Haus mit Garten dagegen verspricht die unbegrenzte Möglichkeit zur freien Entfaltung. Die Fliesen im Bad gefallen einem nicht mehr? Werden eben neue verlegt. Im Garten würde sich ein kleiner Pavillon gut machen? Los Kinder, wir fahren in den Baumarkt.

Doch für manchen Einwohner des Landkreises bleibt der Traum vom Eigenheim leider genau das: ein Traum. Längst ist selbst unser ländlicher Landkreis mit großflächig eher mäßiger Anbindung an umliegende Großstädte zum Tummelplatz für Investoren geworden, die mancher mit Verachtung „Spekulanten“ nennt. Das lässt die Preise steigen.

Marktwirtschaftlich gedacht kann man es aufgrund der verheerenden Zinslage niemandem übel nehmen, sein Geld in Boden oder gleich Immobilien zu investieren. Mittelfristig ist der Bedarf an Wohnraum wohl gegeben, gerade da für Investoren in den Großstädten der Konkurrenzkampf so enorm ist. Also ist es ökonomisch logisch, dass auch in ländlichen Gebieten die Preise noch weiter steigen werden.

Man muss kein Sozialist sein, um das zu verurteilen. Der Markt arbeitet hier für die gut Betuchten. Mit dem Ergebnis, dass sich immer mehr Familien kein Eigenheim mehr leisten können.

Gerade im Hinblick auf diese Entwicklungen ist die Arbeit der Wohnungsbaugenossenschaften im Kreis Dillingen so wichtig. Es ist zum großen Teil ehrenamtliche Arbeit, die weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit stattfindet und viele Menschen zu fairen Konditionen in sichere Wohnverhältnisse bringt.

