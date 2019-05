01.06.2019

Das „Elterntaxi“ soll zu Hause bleiben

Welche Ziele die Aktion „Fit zur Schule – fit beim Lernen“ am Mittwoch verfolgt

Mit dem Aktionstag „Fit zur Schule – fit beim Lernen!“ am Mittwoch, 5. Juni, will der Arbeitskreis Schule und Bewegung der Gesundheitsregion plus im Landkreis Schüler und vor allem deren Eltern daran erinnern, wie wichtig der „bewegte Schulweg“ für Kinder und Jugendliche ist.

Regelmäßige und tägliche Bewegung sei wesentlich für ein gesundes Aufwachsen. Wissenschaftliche Empfehlungen zur Bewegung von Grundschulkindern und Jugendlichen im Alter von sechs bis 18 Jahren geben eine tägliche Bewegungszeit von mindestens 90 Minuten vor. 60 Minuten davon können durch Aktivitäten im Alltag, zum Beispiel mindestens 12000 Schritte/Tag, absolviert werden. Der Schulweg am Morgen gebe dazu eine gute Gelegenheit.

Neben den positiven Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit und der Stärkung der Abwehrkräfte habe der Schulweg noch viele weitere Vorteile. Die Eigenständigkeit und Persönlichkeitsentwicklung des Kindes werde gefördert. Kinder und Jugendliche, die am Morgen zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Roller zur Schule oder zum Bus gehen oder fahren und nicht zur Schule gefahren werden, können sich laut Pressemitteilung besser konzentrieren und sind lern- und leistungsfähiger. Auf dem Schulweg können Kontakte geknüpft werden und neue Freundschaften entstehen. Die Umwelt werde bewusster wahrgenommen. Wenn das „Elterntaxi“ zu Hause bleibt, könne das hohe Verkehrsaufkommen zu Bring- und Holzeiten verringert und zudem ein kleiner Beitrag zur Verbesserung unserer Umwelt geleistet werden.

Kinder müssen lernen, sich im Straßenverkehr zurechtzufinden und Gefahrensituationen einzuschätzen. Immer wieder geäußerte Bedenken der Eltern zu Unfallgefährdungen auf dem Schulweg durch eine zunehmende Verkehrsdichte seien ernst zu nehmen. Inzwischen gibt es laut Pressemitteilung aber Daten, die eine höhere Gefährdung der Kinder durch falsch parkende und fahrende Autos und durch das damit verbundene Chaos direkt vor den Schulen beschreiben. Dies bestätigen auch die im Arbeitskreis Schule und Bewegung für den Landkreis Dillingen vertretenen Mitglieder der Grund- und weiterführenden Schulen, des Staatlichen Schulamtes, der AOK, des BLSV, der Apotheken und des Gesundheitsamtes.

Die Organisatoren freuen sich, wenn – nicht nur an diesem Tag – viele Schüler zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule oder Bushaltestelle kommen und die „Elterntaxis“ zuhause bleiben. (pm)

beantworten die Leiterinnen der Geschäftsstelle der Gesundheitsregion plus, Eugenie Schweigert und Carolin Rolle, Landratsamt Dillingen, Fachbereich Gesundheit, unter Telefon 09071/51-4055 oder auch über E-Mail: eugenie.schweigert@landratsamt.dillingen.de

