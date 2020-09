17:00 Uhr

Das Ferienprogramm im Landkreis Dillingen war der Renner

Plus Trotz Corona-Pandemie gab es im Landkreis Dillingen viele Veranstaltungen für Kinder – und die Nachfrage war gewaltig.

Von Horst von Weitershausen

Das Ferienende steht vor der Tür – so manche Kinder und Jugendliche freuen sich, dass die Schulen wieder ihre Pforten öffnen dürfen. Haben doch viele wegen der Corona-Pandemie vor den Sommerferien über Wochen auf den Besuch ihrer Klasse verzichten müssen, was auch für die Eltern häufig eine Herausforderung war.

Und so hofften nicht wenige Kinder und Eltern, dass es ein Kinderferienprogramm gibt. Und tatsächlich, trotz zahlreichen Auflagen, war im Landkreis einiges geboten. Man habe die Programme zwar in Umfang und Teilnehmerzahl herunterfahren müssen, so die Verantwortlichen in den einzelnen Verwaltungen. „Dennoch, die Eltern und Kinder waren mit unserem Angebot sehr zufrieden“, berichtet Daniela Seitz von der Verwaltungsgemeinschaft Wittislingen. Beinahe alle Veranstaltungen seien überbucht gewesen, so die Verwaltungsangestellte. Und so habe das eine oder andere Mal das Los über eine Teilnahme entscheiden müssen. Dennoch hätten letztlich alle online angemeldeten Kinder am Ferienprogramm der VG teilnehmen können.

Viele Anmeldungen: Oft musste ausgelost werden

Ähnlich äußert sich auch Patricia Tremmel, zuständig für das Kinderferienprogramm der VG Höchstädt. „Alle angebotenen Kurse und Veranstaltungen waren voll belegt.“ Eltern und Kinder seien den Veranstaltern, also Vereinen, der Stadt und den VG-Gemeinden, sehr dankbar dafür gewesen, dass es trotz Corona ein Ferienprogramm gab. Tremmel und die Verantwortlichen waren wiederum dankbar, dass die Eltern mit viel Mühe und Engagement darauf geachtet hatten, dass ihre Kinder die vorgegebenen Hygienevorschriften beachteten. „Das kann ich auch von unserer Seite nur bestätigen“, sagt Heinz Gerhards, Geschäftsstellenleiter der VG Gundelfingen. Die einzelnen Veranstaltungen seien durchweg sehr gut besucht gewesen, sodass einige Termine noch zusätzlich aufgenommen werden mussten. Natürlich hätten die Gruppen wegen Corona bei den einzelnen Programmpunkten kleiner gehalten werden müssen, so Gerhards. Doch letztendlich habe alles, auch mit den Verhaltensvorschriften hinsichtlich Hygiene, Abstand und Maskenschutz, sehr gut funktioniert. „Die Eltern waren uns jedenfalls alle sehr dankbar, nach dem langen Lockdown in den Monaten zuvor ihren Kindern diese Möglichkeit der gemeinsamen Unternehmungen anbieten zu können.“

Über 239 Online-Anmeldungen von 94 Teilnehmern für 27 Veranstaltungen berichtet Corinna Nowka, verantwortlich für das Kinderferienprogramm bei der Stadt Lauingen. Da die Anzahl der Teilnehmer auch dort coronabedingt reduziert werden musste, seien einige Veranstaltungen um das Drei- bis Vierfache überbucht gewesen. „Da half nur noch die Auslosung unter den Anmeldungen“, sagt die Lauingerin. Sowohl Eltern als auch Kinder hätten darauf mit großer Einsicht reagiert. „Wir haben versucht, allen Anmeldungen mindestens einen Veranstaltungsbesuch zu ermöglichen“, sagt Nowka, was tatsächlich gelungen sei. Dafür sei auch den Vereinen, privaten oder öffentlichen Einrichtungen als Veranstalter des Ferienprogramms zu danken. Denn gerade mit der Einhaltung der vorgegebenen Pandemie-Vorschriften sei es nicht immer leicht gewesen, das Programm durchzuziehen. Dafür müsse den teilnehmenden Kindern, Eltern und Veranstaltern großer Respekt gezollt werden, so Nowka. Ohne deren Mitwirkung hätte man in diesem Jahr das Ferienprogramm ersatzlos streichen müssen, wie es schon mit vielen anderen Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie der Fall gewesen sei.

Ferienprogramm Wertingen: erfreuliche Akzeptanz

Erfreulich sei auch die Akzeptanz für das Angebot des Kinderferienprogramms Wertingen gewesen. Laut Aussage von Verena Beese von der Stadt Wertingen waren nahezu alle Kurse und Veranstaltungen ausgebucht. Herauszuheben sei der Graffiti-Workshop mit Stadtjugendpfleger Tobias Kolb in Zusammenarbeit mit dem Verein „Die Bunten“ aus Augsburg. Dabei wurde laut Aussage von Beese die Außenfassade der Bücherei in Wertingen innerhalb von zwei Tagen neu gestaltet. Zu erwähnen sei auch noch, dass Kurse und Veranstaltungen sowohl in Wertingen als auch in Lauterbach, Zusamaltheim, Gottmannshofen, Druisheim und Possenried stattgefunden haben.

Die Stadt Dillingen hat laut Pressemitteilung im „Corona-Jahr“ kurzfristig ihr Ferienprogramm an die veränderten Bedingungen angepasst – und unter Einhaltung der Auflagen insgesamt rund 20 Veranstaltungen angeboten. Die Nachfrage sei ungebrochen hoch gewesen. 235 Kinder hätten teilgenommen, so die Mitteilung. „Manche Buben und Mädchen besuchten auch mehrere Veranstaltungen, sodass insgesamt 349 Plätze vergeben werden konnten.“ Die Anmeldung sei wie in den Vorjahren über ein Online-Verfahren von daheim aus möglich gewesen. Die am stärksten nachgefragte Veranstaltung sei ein Yoga-Kurs für Kinder gewesen. Dort habe wegen des großen Interesses das Los-Verfahren über eine Teilnahme entscheiden müssen. Viele Eltern hätten sich in diesem Jahr bei den durchführenden Vereinen, Institutionen und der Stadt zurückgemeldet und seien froh gewesen, dass nach den vielen Wochen des Home-Schoolings und trotz der zusätzlichen Corona-Herausforderungen wieder ein Ferienprogramm angeboten worden sei. Oberbürgermeister Frank Kunz: „Für uns als familienfreundliche Stadt war es wichtig, dass für die Kinder auch in diesem Sommer wieder Gemeinschaft und Spaß geboten sind – selbstverständlich immer mit Blick auf die Sicherheit und Gesundheit.“ Und das Stadtoberhaupt ist dankbar: „Möglich war dieses abwechslungsreiche Programm nur, weil sich unsere Vereine mit ihren engagierten Ehrenamtlichen, die Institutionen und die Betreuer bereit erklärt haben, auch unter diesen Bedingungen ein spannendes Angebot auf die Beine zu stellen.“

Wegen der Maskenpflicht gab es beim Ferienprogramm Überraschungen

Ein großes Lob spricht Matthias Grätsch von Soviko auch den Kindern selbst aus. Bei der Kinderspielstadt in Dillingen hatten sich in zwei Wochen jeweils 60 Kinder und 25 ehrenamtliche Betreuer beteiligt. „Obwohl wir im Donaustadion an der frischen Luft waren, galt bei jeder Bewegung über den Platz, beim Getränkekauf oder der Essenausgabe, die Maskenpflicht. Wir waren überrascht, mit welcher Selbstverständlichkeit die Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren die Masken trugen oder sich am Eingang die Hände desinfizierten.“ Das Hygienekonzept, das im Vorfeld für einen Riesenaufwand gesorgt hatte, sei voll aufgegangen.

Die VG Syrgenstein hatte wegen Corona ihr Ferienprogramm absagen müssen, sich jedoch um eine Alternative für die Kinder bemüht. So wurde laut Pressemitteilung vom interkommunalen Jugendzentrum Bachtal für zwei Tage ein Geocaching für mehrere Kleingruppen angeboten. Darüber hinaus seien von der Verwaltung besondere Örtlichkeiten in der VG für eine Bachtal-Ralley zusammengestellt worden. Es gab einen Jugendfoto- und Kindermalwettbewerb, bei denen, wie bei den anderen Programmpunkten, jeweils Preise zu gewinnen waren. „Das Interesse war ausgesprochen groß“, teilt Sonja Groll von der VG Syrgenstein mit. Die Eltern dankten den Verantwortlichen der VG für die Mühe, ihren Kinder ein abwechslungsreiches und interessantes Corona-Ferienprogramm zusammengestellt zu haben.

