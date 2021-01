Das Fiasko bei der Kreisjägervereinigung Dillingen

Plus Streit in einem Verein kommt vor. Und bei den Jägern steht, man hat es auf bayerischer Ebene gesehen, offensichtlich ein Generationenwechsel an. Das ist nicht leicht.

Aber wie es bei der Kreisjägervereinigung Dillingen zugeht, ist dramatisch. Denn es gibt dort Mitglieder, die sich engagieren wollen, aber nicht können.

Und einen verdienten Vorsitzenden, der jetzt auch gerne gehen würde, aber nicht kann. Es stand ein Vorstandsteam, das sich bereit erklärt hatte, gemeinsam anzutreten, aber jetzt überhaupt nicht weiß, wie es weitergeht. Jetzt treten die ersten Mitglieder ganz aus.

Die Mitglieder der Dillinger Kreisjägervereinigung brauchen Informationen

So ein Fiasko kann sich ein Verein mit rund 800 Mitgliedern aber nicht leisten. Stattdessen müssten die Mitglieder direkt vom Vorstand erfahren, was eigentlich los ist. Jetzt. Auch dafür ist der Vorstand im Mai 2019 gewählt worden. Will er ein bestelltes Haus übergeben, sollte er Entscheidungen fällen, kommunizieren und umsetzen.

Weil der Wechsel jetzt ausgerechnet in die Corona-Pandemie fällt, führt bei so einem großen Verein kein Weg an einer Briefwahl vorbei. Daher kurz zur Erinnerung: Ohne diesen ganzen internen Streit hätte es die Wahl gar nicht gebraucht.

Lesen Sie dazu auch: Was ist bei der Kreisjägervereinigung Dillingen los?

Themen folgen