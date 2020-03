vor 58 Min.

Das Finale der WIR lockt die Massen an

Herzlich willkommen! Die WIR 2020 hat am Sonntag bei Sonnenschein Menschenmassen in den Dillinger Donaupark gelockt. Nach dem verhaltenen Start hellten sich am Wochenende dementsprechend die Mienen der Aussteller deutlich auf.

Wegen der Angst vor Corona und schlechten Wetters startet die Dillinger Messe zunächst verhalten. Am Samstag und Sonntag gibt es dann den gewohnten Ansturm im Donaupark. Wie Aussteller die Wirtschaftsschau beurteilen

Von Vanessa Polednia und Berthold Veh

Der Wetterumschwung am Sonntag steht symbolisch für das, was am Sonntag auf der Dillinger Messe passiert. Regen und Sturm sind verschwunden, die Sonne lacht vom Himmel. Und so kehrt Normalität auf der WIR 2020 ein. Die Dillinger Wirtschafts-, Informations- und Regionalausstellung erlebt trotz der grassierenden Angst vor dem Corona-Virus beim Finale den üblichen Massenansturm. Und dies spiegelt sich auch in den Mienen der Aussteller wider. Markus Grimminger vom Golf-Club Dillingen etwa sagt: „Ich bin froh, dass so viele Menschen mit einer positiven Stimmung hierher kommen.“ Die Diskussion um das Corona-Virus habe endlich einmal nicht die Hauptrolle gespielt.

Schrell: Bisher kein bestätigter Coronafall

Landrat Leo Schrell versichert, dass es aus seiner Sicht richtig gewesen sei, die WIR nicht abzusagen. Im Landkreis Dillingen gebe es bisher keinen bestätigten Coronafall. Der Bonstettener Bürgermeisterkandidat Werner Halank, der in Höchstädt und Wertingen arbeitet, hat sich allerdings mit dem Virus infiziert (wir berichteten). Schrell sagt, dass man im Fall einer Absage der Ausstellung andere Einrichtungen mit großen Menschenansammlungen – wie Kitas, Schulen und Betriebe – hätte schließen müssen. So hängte Messeorganisator Josef Albert Schmid vor jeder der 13 Hallen Hinweise auf Hygieneregeln aus. Die Besucher sollten aufs Händeschütteln verzichten und dafür einander ein freundliches Lächeln schenken. Am Sonntagabend waren Schrell und Schmid mit dem Verlauf der Messe unter diesen schwierigen Rahmenbedingungen zufrieden. „Wir haben den Landkreis Dillingen vielen Menschen als starken Wirtschaftsraum präsentiert“, sagt Schirmherr Schrell. Und Schmid ist glücklich, dass sich die Einbuße bei der Publikumsresonanz doch noch in Grenzen halte. In den vergangenen fünf Messetagen sind 37850 Menschen zur WIR gekommen. 2018 waren es noch mehr als 50000 Besucher gewesen.

Drei magere Tage am Beginn

Nach drei mageren Auftakttagen läutet der Samstag den Umschwung ein. Der Nieselregen hat nachgelassen – und es kommen bereits um 10 Uhr viele Besucher – unter ihnen auch Bayerns Sozialministerin Carolina Trautner. Die CSU-Politikerin besucht mit dem Landtagsabgeordneten Georg Winter die Messe. „Ich kann hier schnell und unkompliziert mit Menschen ins Gespräch kommen, die mit meinem Themenbereich zu tun haben“, sagt die Staatsministerin. Tanja Perkl und Patrizia Hegenbart vom Arbeiter-Samariterbund informieren Trautner über den „Wünschewagen“. Dieser Krankenwagen hilft, dass Menschen, die in der letzten Phase ihres Lebens sind, Wünsche erfüllt werden können. „Die Messearbeit hilft uns nicht nur bei der Spendengewinnung. Wir generieren auch viele Ehrenamtliche vor Ort“, erklärt Hegenbart.

Passend zum Frauentag am Sonntag gibt es bei der Firma Luna in Halle A „Schmuck von Frauen für Frauen“, wie Andrea Linder erläutert. Die Lauingerin ist eine mobile Juwelierin der österreichischen Firma. Auch wenn bei der WIR bisher deutlich weniger los gewesen sei als sonst, lohne es sich trotzdem, als Aussteller vor Ort zu sein, sagt Linder. Klaus Dürei vom Höchstädter Familienunternehmen „Dürei Fenster und Türen“ freut sich, dass die Besucherzahl am Samstag deutlich zunimmt. Finanziell lohne sich die Messe zwar nicht. Doch für ihn gehe es bei der Ausstellung vor allem darum, Präsenz zu zeigen, betont Dürei. Dem Veranstalter rechne er positiv an, dass er die Aussteller über die Gefahren des Corona-Virus aufgeklärt habe.

Sechs Wirtschaftsvereinigungen ziehen an einem Strang

Franz Schott, Abteilungsleiter bei der Firmengruppe Unger aus Donauwörth, findet es beeindruckend, dass im Landkreis Dillingen die sechs Wirtschaftsvereinigungen Aschberg, Dillingen, Lauingen, Gundelfingen, Höchstädt und Wertingen eine Regionalausstellung ausrichten und dabei an einem Strang ziehen. Und so mancher Aussteller beurteilt die anfangs mäßigen Besucherzahlen gar nicht negativ. Norbert Landrichinger vom gleichnamigen Bestattungsdienst sagt: „Ich konnte mir viel Zeit nehmen, habe viele gute Gespräche geführt und Aufklärungsarbeit leisten können.“

Ähnlich beurteilen Helmut Mayerle und sein Cousin Michael Mayerle vom gleichnamigen Steinheimer Bauunternehmen die Lage. „Es reichen ja verhältnismäßig wenige Besucher, die ein konkretes Interesse haben“, sagt Helmut Mayerle. Und in dieser Hinsicht sei er mit der Dillinger Messe sehr zufrieden. Als am Sonntag die Massen kommen, steigt die Stimmung der Aussteller weiter. Der Wertinger Manuel Stöckle von der Allianz-Generalvertretung Stöckle & Weindel aus Wertingen ist erstmals bei der WIR 2020 dabei und regelrecht begeistert. „Wir konnten uns hier gut präsentieren und haben tolle Gespräche geführt.“ Er werde das nächste Mal auf jeden Fall dabei sein. Nebenan schenkt die Wertingerin Christine Gerblinger Mango-Spritz und Liköre zum Probieren aus. „Es läuft richtig gut, die Leute wollen auf einer Messe etwas probieren.“

Am Ende läuft es so wie erwartet

Es gibt viele Aktionen, die Besucher anlocken. Etwa der Mini-Bagger am Stand der Rohrleitungsbau-Firma Heidel aus Glött, den vor allem Jungs ausprobieren wollen. Firmenchef Johannes Heidel ist zufrieden: „Jetzt läuft es so, wie wir uns das erwartet haben.“

