vor 41 Min.

Das Handwerk erleben

50 Jugendliche sind als Entdecker im Landkreis Dillingen unterwegs

Das Handwerk hautnah erleben und gleichzeitig in deren Berufswelt eintauchen konnten rund 50 Jugendliche aus dem Landkreis Dillingen im Rahmen des Projektes „Sei ein Entdecker! – Erlebe das Handwerk im Landkreis Dillingen“. Das Projekt fand bereits zum fünften Mal in Folge in Kooperation zwischen dem Handwerk, dem Arbeitskreis Schule-Wirtschaft und dem Landkreis Dillingen statt und bildet laut Pressemitteilung einen wesentlichen Baustein der Fachkräftesicherung des Landkreises Dillingen. „Das Handwerk bietet eine Vielfalt an zukunftsfähigen Berufen, in denen handwerkliches Geschick und Talent gefordert sind“, sagte Landrat Leo Schrell. Zudem sei das Handwerk ein unverändert wichtiger Wirtschaftszweig in der Region und biete krisensichere und wohnortnahe Arbeitsplätze. Deshalb sei es Ziel des Projektes, Jugendliche bereits frühzeitig, orientiert an den eigenen Fähigkeiten und Begabungen, mit den Berufsbildern des Handwerks und deren Potenzial vertraut zu machen.

An zwei Tagen konnten Jugendliche im Rahmen des Entdeckerbusses in jeweils drei Betriebe unterschiedlicher Innungen hineinschnuppern, die Ausbildungsinhalte und deren Weiterbildungsmöglichkeiten kennenlernen sowie sich in der Praxis erproben. „Mit dem Entdeckerbus haben wir den Jugendlichen die Möglichkeit geschaffen, einen unvoreingenommenen Einblick in moderne und zukunftsfähige Berufsbilder des Handwerks zu erhalten“, erläuterte Stefan Schröter, Ausbildungsberater der Handwerkskammer für Schwaben. Für die teilnehmenden Betriebe, Thanner, Autohaus Rudhart, Stahlbau Wölz, Bäckerei Himmelbäck, Metzgerei Schmid und Gumpp und Maier bot die Aktion eine gute Möglichkeit, ihren Betrieb und ihre Ausbildungsmöglichkeiten vorzustellen. Ein Highlight erwartete die Jugendlichen beim Baustellentag, der vergangenes Jahr auf Initiative des stellvertretenden Kreishandwerksmeisters Ulrich Reitenberger ins Leben gerufen wurde. Die Teilnehmer konnten unmittelbar auf der Baustelle in komprimierter Form die Handwerksberufe am Einsatzort kennenlernen und dabei Baustellenluft schnuppern.

Neben der Firma Reitenberger Bau beteiligte sich zudem die Firma Elektrotechnik Kastner aus Westendorf am Baustellentag. Die duale Ausbildung sei nach wie vor eine tragende Säule bei der Sicherung der dringend benötigten Fachkräfte, insbesondere im Handwerk, meinte Günter Hirschmann, Geschäftsführer des Arbeitskreises Schule-Wirtschaft. Dieser Arbeitskreis ist dabei seit Jahren ein Bindeglied zwischen der Schule als Erziehungs- und Bildungsstätte einerseits und der Arbeits- und Berufswelt der Wirtschaft andererseits. Schrell dankte den beteiligten Projektpartnern für die Organisation und Durchführung und der Kreis- und Stadtsparkasse Dillingen für das Sponsoring zur Durchführung des Baustellentages. (pm)

Themen Folgen