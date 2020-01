09:05 Uhr

Das Interesse an Sonnenstrom ist groß

Mehr als 160 Besucher informierten sich in Syrgenstein über die Sonnenkampagne des Landkreises Dillingen und wie sie selbst davon profitieren können. Über das Solarkataster des Landkreises können sie selbst prüfen, was ihr Dach hergibt.

Lohnt sich überhaupt eine Fotovoltaikanlage noch und wie nutze ich den selbst erzeugten Strom am besten? Diese Fragen wurden bei einem Vortrag zum Thema „Energiewende für jedermann – Unabhängigkeit durch Fotovoltaik und Stromspeicher“ in Syrgenstein umfangreich beantwortet. Die Resonanz aus der Bevölkerung war laut Pressemitteilung sehr gut. So war das Foyer der Bachtalhalle mit mehr als 160 Besuchern voll. Der Vortrag wurde im Rahmen der Sonnenkampagne des Landkreises Dillingen unter Federführung der Wirtschaftsförderstelle durchgeführt.

Der Landkreis Dillingen ist Träger des European Energy Awards

„Die Sonnenkampagne des Landkreises Dillingen ist ein voller Erfolg“, sagte Christian Weber von der Wirtschaftsförderstelle eingangs. Die Aktion sei mit ausschlaggebend dafür gewesen, dass Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber den Landkreis mit dem European Energy Award ausgezeichnet hatte.

Die Sonnenkampagne startete bereits zu Beginn des Jahres 2019 und erfreute sich mit mehreren hundert Besuchern bei den letztjährigen Vortragsveranstaltungen einer außerordentlichen Beliebtheit. „Die Energiewende muss allerdings als fortlaufender Prozess betrachtet werden, sodass wir uns für die Weiterführung der erfolgreichen Kampagne entschieden haben“, informierte Weber weiter.

Was die Dillinger Sonnenkampagne bezweckt

Konkretes Ziel der Sonnenkampagne ist, insbesondere die Privatbürger auf das Potenzial auf ihren Hausdächern aufmerksam zu machen. Durch die Kampagne wird zudem deutlich aufgezeigt, dass die Sonnenstromnutzung zum einen wirtschaftlich rentabel und zum anderen auch ökologisch sinnvoll sei.

Der Referent des Abends, Robert Immler vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu (eza!), verdeutlichte den Zuhörern in seinem kurzweiligen Vortrag die Vorteile einer Fotovoltaikanlage, die sich insbesondere in Kombination mit Eigenverbrauchsanlagen wirtschaftlich rechne. Ebenso tragen eine ausgereifte Technik und mittlerweile günstige Anschaffungskosten zur Wirtschaftlichkeit einer Fotovoltaikanlage bei.

Wie man den eigenen Strom selbst nutzen kann

In seinem Vortrag zeigte der Referent auf, dass mit einem sogenannten Energiemanager als intelligente Steuerung aller Verbrauchs- beziehungsweise Endgeräte wirtschaftliche Lösungen zum Eigenverbrauch des selbst erzeugten Stroms möglich sind. Neben wertvollen Tipps und Informationen rund um das Thema Fotovoltaik stellte Robert Immler zudem das Solarpotenzialkataster des Landkreises Dillingen vor.

Das Solarpotzenzialkataster des Landkreises Dillingen

Mit dem interaktiven Solarpotenzialkataster haben die Bürger die Möglichkeit, virtuell eine Fotovoltaikanlage zu planen, das eigene Solarvorhaben abzuschätzen und Antworten auf die Fragen der Wirtschaftlichkeit zu erhalten. Im Verlauf des Vortragsabends standen zudem Experten der LEW AG, der EnBW ODR sowie von Erdgas Schwaben, die als Kooperationspartner die Sonnenkampagne des Landkreises Dillingen unterstützen, für Fragen der Vortragsbesucher zur Verfügung.

Zum Abschluss der gelungenen Veranstaltung dankte Weber dem Bürgermeister der Gemeinde Syrgenstein, Bernd Steiner, für die Bereitstellung der Räumlichkeiten und für die Unterstützung bei der Organisation. Ebenso dankte er dem Referenten Immler für den aufschlussreichen Vortrag und den anwesenden Kooperationspartnern für deren Unterstützung.

Umfangreiche Informationen zur Sonnenkampagne des Landkreises Dillingen und zum Solarpotenzialkataster sind im Internet erhältlich. (pm)

Weitere Termine im Rahmen der Sonnenkampagne finden wie folgt statt: Dienstag, 4. Februar, 19 Uhr, Sportheim der SSV Glött, und Donnerstag, 13. Februar, 19 Uhr, Festsaal des Schlosses Wertingen.

