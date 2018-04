vor 18 Min.

Das Kloster in die Königstraße verlegt

Gespräche über das Ordensleben führten die Dillinger Franziskanerinnen am Tag der offenen Klöster in der Königstraße (unten). Eine Schwesternband spielte.

Die Dillinger Franziskanerinnen wollten beim Tag der offenen Klöster ein realistisches Bild vom Ordensleben zeichnen. Wie die Aktion ankam.

Von Filippa Mörz

„Es soll ein Fest der Begegnung werden“, so kündigte Schwester Gerda Friedel den Aktionstag der Dillinger Franziskanerinnen im Mutterhaus in der Kreisstadt und in Maria Medingen an. Um möglichst vielen zu begegnen, hatten sich die Franziskanerinnen am „Tag der offenen Klöster“ etwas ganz Besonderes ausgedacht: Sie veranstalteten am Samstagvormittag mitten auf der Königsstraße in Dillingen eine Feier. „Die Menschen haben immer eine gewisse Scheu und kommen nicht von sich aus ins Kloster“, sagte Schwester Gerda. Deshalb hätten sie kurzerhand entschieden, eben selbst auf die Menschen zuzugehen.

„Gut. Wir sind da.“ So lautete das Motto des diesjährigen Tages der offenen Klöster. Obwohl sie es sich nicht selbst ausgesucht hätten, gefalle das Motto allen Dillinger Franziskanerinnen sehr, teilte Schwester Vera Fischer mit, die als Moderatorin durch das Programm führte. „Es bringt das auf den Punkt, was wir vermitteln wollen: Wir sind für euch da.“ Und das schon seit 777 Jahren. Seit 1241 gibt es die Franziskanerinnen in Dillingen. „Das Kloster ist auch immer eine Anlaufstelle, die bei Problemen jeglicher Art seine Hilfe anbietet“, betonte die Franziskanerin.

Dies weiß auch Oberbürgermeister Frank Kunz zu schätzen. Er sei stolz und dankbar, eine solche Klostergemeinschaft in Dillingen zu haben. Unter der strahlenden Sonne bedankte er sich bei den Schwestern für alles, was sie schon für die Stadt geleistet haben. „Man kann nur froh sein, Sie zu haben.“

Im Wechsel mit der Moderation von Schwester Vera, die interessante Fakten und Anekdoten über den Orden verriet, gab es immer ein Musikstück. Die Schwesternband der Dillinger Franziskanerinnen sorgte mit Unterstützung von Freunden für diese musikalische Begleitung. Die Musik, die aus religiösen und modernen Liedern bestand, zog viele Passanten an. Immer mehr blieben stehen und hörten interessiert zu. So auch Nora Spengler aus Dillingen, die mit ihren beiden Kindern Fidus und Alma eigentlich nur für einen kurzen Stadtbummel in die Königstraße gekommen war. Ihnen hatte die Musik so gut gefallen, deshalb wollten sie sich das Ganze einmal genauer anschauen. Von dem Aktionstag hatten die drei nichts gewusst, doch ihr spontaner Besuch bei den Franziskanerinnen gefiel ihnen sehr gut. „Es ist eine super Idee, das draußen zu veranstalten, wir hätten sonst wohl nichts davon mitbekommen“, sagte Nora Spengler.

Neben der Musik, gab es – auch in Maria Medingen – weitere Angebote für die Gäste. Auf einigen Stehtischen lagen Flyer und Broschüren über den Franziskanerorden bereit. Ihr Wissen über diesen konnten die Passanten außerdem in einem Quiz unter Beweis stellen. Unter allen richtigen Antworten wurde dann ein Preis verlost, ein Abendessen für zwei Personen. Die Schwestern luden zudem auch zum persönlichen Gespräch auf der Straße ein. Es wäre ihnen wichtig, den Menschen ein realistisches Bild vom Leben im Kloster zu geben, betonte Schwester Vera bei der Eröffnung der Feier. Dieses konnten sich die Besucher auch am Nachmittag bei der Führung durchs Kloster machen. Ab 15 Uhr zeigten die Schwestern die Räumlichkeiten des Mutterhauses und luden anschließend zur Abendvesper in der Klosterkirche ein.

Den ganzen Tag fasste Ivo Hagen aus Dillingen, der mit seiner Familie zum Fest der Franziskanerinnen gekommen war, so zusammen: „Es stimmt alles. Das Wetter, die gute Stimmung, die Musik und die tollen Gespräche mit den Schwestern.“