vor 52 Min.

Das Kriegerdenkmal wird teurer

Das Kriegerdenkmal in Gundelfingen ist in einem noch schlechteren Zustand als zunächst angenommen. Die Mauern sind porös, in das Gebäude dringt Feuchtigkeit ein. Die zusätzlich nötigen Sanierungsarbeiten lassen das Großprojekt Westliche Bleiche teurer werden.

Die Bausubstanz ist schlechter als erwartet, das macht das Projekt teurer. Diskussionen löst auch der Umgang mit der NS-Vergangenheit aus

Von Andreas Schopf

Direkt neben dem Eingang, unter der steinernen Zahl 1918, bröckelt das Gemäuer. Wer in die Hocke geht und etwas mit dem Finger bohrt, hat schnell einen kleinen Gesteinsbrocken in der Hand. Ein paar Schritte weiter, an den seitlichen Pfeilern, sind tiefe Risse zwischen den Steinblöcken, orange Bänder müssen sie zusammenhalten. Und von hinten sind die feuchten Stellen an den Wänden schon von weitem zu erkennen.

Der Zustand des Gundelfinger Kriegerdenkmals ist schlecht. Das ist nach außen hin sichtbar. Nähere Untersuchungen und eine Bestandsanalyse haben nun ergeben: Die Bausubstanz ist noch viel schlechter als angenommen. „Wir wurden überrascht“, sagte Bauamtsleiter Günter Urban bei der Stadtratssitzung am Donnerstagabend. „Leider nicht positiv.“ Die seitlichen Mauern tragen nicht mehr und müssen aufwendig saniert werden. Dem Gebäude fehlt eine horizontale Abdichtung, die vor Feuchtigkeit schützt. Die Folge: Die unteren Wandplatten sind marode. Auch das Dach benötigt dringend Reparaturarbeiten.

Das Großprojekt Westliche Bleiche wird dadurch noch teurer. Zuletzt waren gut eine Million Euro veranschlagt. Eine neue Kostenberechnung geht nun von knapp 1,2 Millionen Euro aus. Insgesamt muss Gundelfingen voraussichtlich über 130000 Euro mehr in die Hand nehmen – und mittlerweile fast eine halbe Million mehr als ursprünglich einmal geplant. „Das ist sehr viel Geld“, meldete sich Stadtrat Georg Wiedenmann (CSU) zu Wort. Karl Seifried (FW) betonte: „Wir sollten nun versuchen, das Budget einzuhalten. Eine weitere Kostensteigerung ist der Bevölkerung nicht zu vermitteln.“ Seifried erkundigte sich, ob auch mit einer höheren Förderung der Regierung von Schwaben zu rechnen ist. Bisher sagte die Behörde eine Summe von 516000 Euro zu. Laut Urban stehe die Stadt in Gesprächen mit der Regierung. „Eine konkrete Aussage gibt es noch nicht.“ Werner Böswald (FDP) rechnet nicht damit, mehr Gelder zu bekommen. „Erfahrungsgemäß bleibt es bei der Summe des ersten Antrags“, sagte er. Siegfried Wölz (SPD) wies auf die intensiven Vorbereitungen hin, die in dem Projekt stecken, und bat um die Zustimmung seiner Kollegen im Stadtrat – trotz der höheren Kosten. „Das ist ein wichtiges Erinnerungsstück, da sollte man nicht so zimperlich sein.“ Neben den Kosten stellte Martin Wich vom Münchner Architekturbüro terra.nova das Projekt als solches vor. Demnach sollen Besucher künftig von beiden Seiten durch das Denkmal gehen können. Im Inneren soll sich blaues Glas vom ansonsten hellen Gebäude absetzen. Im Gelände außen herum entstehen Sitzgelegenheiten, außerdem sollen Kirschbäume gepflanzt werden. „Die Kirschblüte ist Ausdruck besonderer Zartheit und stellt etwas sehr reines, ursprüngliches dar“, erklärte Wich die Wahl der Baumart. Das Projekt umfasst außerdem eine neue Brenzbrücke und ein modernes Lichtkonzept.

Im Fokus steht jedoch das Denkmal. Das soll sich künftig nicht nur baulich, sondern auch inhaltlich neu ausrichten. Aus dem Kriegerdenkmal wird ein Friedensdenkmal. „Wir wollen das Bauwerk aus der Vergangenheit herausholen und auf eine neue Ebene bringen“, sagte Wich. Drei Stelen werden an Gundelfinger erinnern, die sich dem NS-Regime entgegengesetzt hatten: Franz-Xaver Pfaffenberger, Josef Wittmann und Anna Stadler. Das kostet zusätzlich rund 25000 Euro. Im Inneren des Denkmals wird es keine Soldaten-Porträts mehr geben. Das hat zum einen praktische Gründe: Die Bilder sind in schlechtem Zustand und sollen erhalten werden, indem sie in das Stadtarchiv umziehen. Zum anderen sollen keine Uniformen und SS-Symbole mehr zu sehen sein, sagte Wich. „Das ist nicht mit einem Friedensdenkmal vereinbar.“

Ein Vorschlag, der zu Uneinigkeit im Stadtrat führte. „Keiner ist auf diese Zeit stolz“, sagte Michael Wohlhüter (CSU). „Aber ich weiß nicht, ob es der richtige Weg ist, alles zu verbannen.“ Auch Parteikollege Wiedenmann bezeichnete das Vorgehen als „falsch“. Ingo Blatter (FW) dagegen gab zu bedenken: „Das Gebäude wurde einst zur Verherrlichung des Krieges gebaut.“ Das vorgestellte Konzept sei eine gute Lösung und werde dem Friedensmotto gerecht. Die Künstlerin Cornelia Rapp, die an der Idee mitgewirkt hatte, führte aus, dass allen gedacht werden soll, die furchtbares Leid erlebt haben – nicht nur im Zweiten Weltkrieg. Außerdem seien alle Namen auf den Bronzetafeln verewigt, die auch nach der Umgestaltung bleiben. Der Stadtrat stimmte dem Konzept schließlich mit einer Gegenstimme zu. Mit einem Baubeginn ist Anfang nächsten Jahres zu rechnen, Fertigstellung könnte laut Wich Mitte 2019 sein.

Themen Folgen