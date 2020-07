00:31 Uhr

Das Kultur-Leben erwacht wieder

Stefano Messina und seine Band geben am Freitag, 17. Juli, ein Schlossgartenkonzert in Dillingen.

In Dillingen gibt’s ein Schlossgartenkonzert. Wer auftritt

Die Verantwortlichen des Kulturrings Dillingen sind froh, dass die aktuellen Corona-Lockerungen ein Kultur-Programm auch in diesem besonderen Sommer ermöglichen – wenn auch mit den aktuell geltenden Auflagen und Hygiene-Maßnahmen. Während Großveranstaltungen bis auf Weiteres nicht möglich sind, können zumindest kleinere Konzerte stattfinden, bei denen die Abstandsregeln und Gästezahlen problemlos einzuhalten sind. Mit einem Sommerabend voll rhythmischer Musik startet der Kulturring am Freitag, 17. Juli, in die Sommersaison. Gute Stimmung garantiert Stefano Messina mit seiner Band im Schlossgarten. Der Sänger und Gitarrist überzeugt laut Kulturring-Mitteilung mit seiner Gänsehaut-Stimme und seinem Charme. Unterstützung erhält er von Kollegen Michael Fenzl am Bass und Boffe an den Drums. Zusammen bieten die Jungs eine bunte Mischung an Pop- und Rock-Coverversionen – von Charts aus den 90ern bis hin zu aktuellen Hits. Das Konzert beginnt um 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Einlass ist ab 17 Uhr. Sollte die Höchstteilnehmerzahl überschritten werden, bitten die Verantwortlichen um Verständnis, wenn nicht alle Besucher eingelassen werden können. Eine Reservierung ist nicht möglich.

Am Sonntag, 26. Juli, gibt es einen weiteren musikalischen Leckerbissen: Erstmals veranstaltet der Kulturring eine Jazz-Matinee im Garten des Künstlerhauses Lothar Schätzl. Das Andy-Weiß-Trio (Andy Weiß Gitarre, Wolfgang Düthorn Kontrabass und Peter Stenzel Klarinette und Rhythmusgitarre) spielt Gipsy-Swing im Stil von Django Reinhardt.

Beginn ist um 11 Uhr. Der Zugang erfolgt über die Konviktstraße 7 bei freiem Eintritt. (pm)

