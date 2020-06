18.06.2020

Das Lauinger Jugendcafé hat wieder geöffnet

Das Jugendcafé Lauingen hat wieder geöffnet. Frisch angepflanzte Hochbeete laden draußen zum Garteln ein, ebenso neu ist das große Banner am Standort in der Riedhauser Straße.

Während der Corona-Schließung ist Jugendcafé jede Menge passiert.

Das Lauinger Jugendcafé hat wieder geöffnet. Dort gelten klare Hygieneregeln: Alle müssen einen Mindestabstand von 1,5 Metern drinnen und draußen einhalten. Ist das nicht möglich, muss eine Mund-Nasen-Maske getragen werden. Das JuCa bittet deshalb, immer einen Mundschutz dabei zu haben. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Jugendcafé: Leiterin plant Aktionen im Freien

Mittel zur Handdesinfektion stehen bereit. Die Daten aller Kinder und Jugendlichen werden datenschutzkonform erfasst, für die Erziehungsberechtigten gibt es dazu ein Infoblatt mit nach Hause. Maximal dürfen sich 20 Personen pro Tag im JuCa aufhalten. Wer sich krank fühlt, soll unbedingt zu Hause bleiben. JuCa-Leiterin Sabine Kettler plant bereits viele Aktionen draußen, um das Infektionsrisiko zu minimieren.

Jugendcafé hat ab sofort wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet

Während der Schließung ist jede Menge passiert: Der Billardtisch konnte dank der Spende der Taekwondo-Abteilung des TV Lauingen in Höhe von 250 Euro und mit finanzieller Unterstützung des Fördervereins neu bezogen werden. Frisch angepflanzte Hochbeete laden draußen zum Garteln ein, ebenso neu ist das große JuCa-Banner am Standort in der Riedhauser Straße. Geöffnet hat das Jugendcafé ab sofort wieder zu den üblichen Zeiten: Montag: 15 bis 19 Uhr, Mittwoch: 14 bis 19 Uhr, Freitag, 14 bis 19 Uhr. (pm)

Themen folgen