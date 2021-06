Das Lauinger Quartiersbüro öffnet wieder

Persönliche Gespräch sind möglich

Mit sinkenden Corona-Inzidenzen und fortschreitenden Impferfolgen ist es nun wieder möglich, auch die Türen zum Lauinger Quartiersbüro regelmäßig und nicht nur sinnbildlich zu öffnen. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Nach dem Vorbild „click and meet“ kann wieder direkter Austausch nach vorheriger Terminbuchung stattfinden.

Viele Projektideen wurden schon telefonisch und per Mail besprochen und können nun auch persönlich vorangebracht werden. Einige große aktuelle Themen sind, wie überall auf der Welt, auch in Lauingen Klimafreundlichkeit, Nachhaltigkeit und Ökologie. Dieser Leitgedanke wurde mit dem Blühkugelautomaten auf dem Rathausplatz angestoßen und möchte sich noch auf viele Bereiche ausdehnen, heißt es in der Pressemitteilung.

Ob es die Begrünung der Stadt ist, eine gemeinsame Flurreinigung, ein Beitrag zur Erhaltung der Insektenwelt, oder ob es auch um die Unterstützung der Containerpaten geht, die Ideen sind bunt und vielfältig. Die Öffnungszeiten des Quartiersbüros lauten: Dienstag, 10 bis 15 Uhr; Donnerstag, 16 bis 18 Uhr und Freitag 10 bis 14 Uhr. Kontakt unter Telefon 09072/992036 oder per Mail unter info@soziale-stadt-lauingen.de. (pm)