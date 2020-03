04:41 Uhr

Das Lauinger Stadeltheater ist jetzt barrierefrei

Eine Rampe macht das Lauinger Stadeltheater jedem zugänglich. Welche Termine dort in dieser Saison noch anstehen.

Kunst zeigt Rampe: Das Lauinger Stadeltheater ist seit Kurzem barrierefrei per Rampe zugänglich. „Ideal für Rollstuhl und Rollator“, sagt Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller in einer Pressemitteilung. Der Handlauf gibt noch mehr Sicherheit beim Begehen. „Wir benötigten dringend zusätzlich zur Treppe einen barrierefreien Zugang“, so Patricia Laube , Vorsitzende des Stadeltheaters. Die Anfrage ging ins Lauinger Rathaus. Einer ersten Ortsbegehung folgten unverzüglich Taten, und die Aktion „Rampe“ lief an.

Ein künstlerisches Brettl-Kleinod

Sie sitzt jetzt, montiert vom Lauinger Bauhof, passgenau auf einer Länge von 4,50 Metern neben der Treppe. Die Kosten in Höhe von 7000 Euro übernimmt die Stadt unter finanzieller Beteiligung des Stadeltheaters , heißt es in der Pressemitteilung. „Das Stadeltheater ist eines unserer kulturellen Aushängeschilder, ein gut besuchter Veranstaltungsort mit Strahlkraft weit über Lauingen und die Grenzen des Landkreises Dillingen hinaus“, so Müller. Eben ein künstlerisches Brettl-Kleinod, von dem die Herzogstadt profitiert, deswegen wurde investiert. Zusätzlich entstand unmittelbar neben der Rampe ein Behindertenparkplatz. Neue Poller vor der Treppe verhindern das unkontrollierte Parken und sichern den Zugang für Gäste, Ensemblemitglieder und für die Requisitenlogistik. „Wir haben nur positive Reaktionen erhalten“, freut sich Laube über den neugestalteten Zugang.

Stadeltheater Lauingen: Barrierefrei in die neue Saison

Frisch gerüstet mit Rampe samt Handlauf, Behindertenparkplatz und Poller vor der Türe geht es für das Stadeltheater schwungvoll und barrierefrei weiter in der Saison 2020. Die nächsten Veranstaltungen sind:

„Furchtlos glücklich“ , Kabarett mit Franziska Wanninger , am Samstag, 14. März.

„Songwriters Night“ , am Samstag, 4. April.

„Von Kopf bis Fuß Marlene“ , eine Hommage an „die Dietrich“ mit Chris Kolonko , am Sonntag, 3. Mai.

„Raritäten-Kabarett und erstklassige Musik“ , mit Stephan Zinner , am Sonntag, 17. Mai. (pm)





