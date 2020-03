vor 35 Min.

Das Literaturfestival in Nordschwaben ist in den Startlöchern

Hochkarätige Autoren lesen ab dem 16. März in Nordschwaben. Auch das Programm im Landkreis Dillingen allein ist hochklassig. Es gibt Karten zu gewinnen.

Erstmals findet in diesem Frühjahr vom 16. März bis 4. April, das Literaturfestival Nordschwaben als Gemeinschaftsprojekt der Landkreise Donau-Ries und Dillingen statt (wir berichteten). Auftakt dazu ist am 16. und 17. März im Stadtsaal Klösterle in Nördlingen mit Harald Lesch, einer der prominentesten Wirtschaftsmoderatoren in Deutschland. Auch im Landkreis Dillingen allein gibt es mehrere hochkarätige Veranstaltungen.

Im Rittersaal des Höchstädter Schlosses findet am Mittwoch, 18. März, um 19.30 Uhr die Auftaktveranstaltung zum ersten Literaturfestival Nordschwaben statt. In einem feierlichen Akt eröffnen die Organisatoren zusammen mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Bildung und Kultur die Veranstaltungsreihe. Thematisch geht es um den „ersten deutsch-deutschen Spionageroman nach 1945“ – Titel „Die Unscheinbaren“. Dirk Brauns und Hendryk Duryn kommen zu einer dialogischen Lesung ins Schloss. Der Roman ist authentisch und berührend, nicht zuletzt, weil die Handlung auf der Familiengeschichte des Autors Dirk Brauns beruht. Bei seiner Recherche durchforstete der Autor tausende Seiten Akteneinträge im BND- und im Stasi-Archiv. Karten gibt es auch im Rathaus der Stadt Höchstädt, 1. Stock, Zimmer 12, Telefon 09074/44-12.

Götz Aly kommt am 20. März

Mit Götz Aly, ist am Freitag, 20. März, einer der bekanntesten Antisemitismus- und Holocaustforscher ab 19.30 Uhr in der ehemaligen Synagoge in Binswangen zu Gast. Er liest aus den Werken Siegfried Lichtenstaedters zu Volksgeist und Judenhass. Aly hat wichtige Veröffentlichungen zur Sozialpolitik und zur Geschichte des Nationalsozialismus vorgelegt. Er arbeitet heute als freier Autor. Seit 2004 ist Aly Gastprofessor für Holocaustforschung am Fritz-Bauer-Institut in Frankfurt am Main. 2002 wurde er mit dem Heinrich-Mann-Preis ausgezeichnet, 2003 mit dem Marion-Samuel-Preis. In seiner Rede zum Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 2019 warnte der Politikwissenschaftler vor einem verzerrten Blick in die Vergangenheit. Karten sind erhältlich bei Schreibwaren Gerblinger in Wertingen und Bücher Brenner in Dillingen.

Shootingstar Vea Kaiser kommt am 26. März

Die Wiener Schriftstellerin Vea Kaiser erzählt am Donnerstag, 26. März, in der Stadtgalerie in der Dillinger Ludwigskaserne (Schützenstraße 1) aus ihrem Roman „Rückwärtswalzer oder die Manen der Familie Prischinger“ von einer grotesken Leichenüberführung nach Montenegro. Voller Verve, Witz und Herzenswärme erzählt die Autorin von einer Familie aus dem niederösterreichischen Waldviertel, von drei Schwestern, die ein Geheimnis wahren, von Bärenforschern, die die Zeit anhalten möchten, und von den Seelen der Verstorbenen, die uns begleiten, ob wir wollen oder nicht. „Rückwärtswalzer“ erzählt die österreichische Zeitgeschichte von der Nachkriegszeit bis zur Gegenwart. Vea Kaiser, Jahrgang 1988, gilt als Shootingstar der österreichischen Gegenwartsliteratur. Die Lesung, die die Stadtbücherei Dillingen und der Kulturring präsentieren, beginnt um 19.30 Uhr. Für den musikalischen Schwung sorgt das Duo Heidrun Krech-Hemminger (Violine) und Andreas Schneider (Piano). Karten gibt es bei der Stadtbücherei Dillingen, Bücher Brenner und im Bürgerbüro (telefonisch unter 09071/54-108 oder 54-109) sowie online unter ticket-dillingen.de

In Buttenwiesen macht das Literaturfestival am Samstag, 28. März, Station. Der Autor Harald Jähner bringt sein Buch „Wolfszeit“ um 20 Uhr mit in den Zehentstadel (Sylvesterstraße 17, Pfaffenhofen). Im Buch werden Deutschland und die Deutschen zwischen 1945 und 1955 beleuchtet. Der Autor fragt sich: Wie konnte der Holocaust unmittelbar nach dem Krieg komplett verdrängt werden? Er blickt auf das gesellschaftliche Panorama dieses Jahrzehnts.

Alt-Bundespräsident Joachim Gauck kommt nach Dillingen

Alt-Bundespräsident Joachim Gauck kommt am Dienstag, 31. März, auf Einladung des katholischen Akademikerkreises in den Dillinger Stadtsaal. Er wird ab 19.30 Uhr zu einem hochaktuellen Thema auf der Basis seines Buches „Toleranz: einfach schwer“ sprechen. Ausgehend von der Beobachtung, dass die Lebensentwürfe, Wertvorstellungen, religiösen und kulturellen Hintergründe der Menschen in Deutschland immer vielfältiger werden, fragt sich der ehemalige Pastor und langjährige Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, wie viel Andersartigkeit man einerseits erdulden, wie viel Kritik man andererseits aushalten müsse.

Joachim Gauck

Auf dem Hintergrund seiner eigenen Biografie überlegt Gauck, welche gemeinsamen Regeln in unserem Land bei aller Verschiedenheit zu gelten haben, damit ein gedeihliches Zusammenleben gelingen kann. Dabei wirbt der Alt-Bundespräsident für eine „kämpferische Toleranz“, die nicht mit „Gleichgültigkeit“ zu verwechseln sei. Als Voraussetzung, diese zu praktizieren, erkennt Gauck die Notwendigkeit, sich zunächst seiner eigenen Identität sicher zu sein. Was er darunter versteht, wird Joachim Gauck an diesem Abend, der musikalisch umrahmt wird, erläutern. Karten für den Vortrag gibt es ebenfalls bei Bücher Brenner in Dillingen. (bv, wüb, pm) Fotos: Jan Konitzki und Mirjam Knieckriem/Andreas Labes/Wolfgang Diekamp/J. Denzler und S. Kugler

