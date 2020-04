09.04.2020

Das Osterwunder zu Hause erleben

Das höchste christliche Fest findet statt. Die Pfarrer im Landkreis Dillingen wissen mit ihren Gemeindemitgliedern zu feiern. Auch wenn die Kirchen wegen der Corona-Krise leer sind

Von Mathias Rogler

Knapp einen Monat vor dem höchsten christlichen Fest wurden die strengen Ausgangsbeschränkungen und Kontaktsperren erlassen. In den vergangenen Tagen fragten sich wahrscheinlich einige, ob Ostern deswegen ausfallen könnte. Wie die Pfarrer im Landkreis Dillingen versichern, wird das Osterfest aber trotz Corona-Pandemie gefeiert, nur eben ein bisschen anders.

Das bestätigt auch Stadtpfarrer Raffaele De Blasi in Lauingen. Er wird die Gottesdienste in der Osterwoche in der Kirche im kleinsten Rahmen feiern. „Wir haben natürlich die Vorgaben vom Bistum Augsburg und der Diözese, die Gottesdienste sehr klein zu halten. Währenddessen ist die Stadtpfarrkirche zu, nur ich bin da mit zwei Lektoren, dem Organisten oder Kantor und dem Mesner. Wenn die Eltern einverstanden sind, eventuell auch mit zwei Ministranten.“ Auch wenn das Martinsmünster an den Feiertagen weitestgehend leer bleibt, feiern die Gemeindemitglieder mit, sagt De Blasi. „Sie sind zwar nicht physisch anwesend, aber sie erleben das österliche Wunder zu Hause mit.“

Das Pfarrbüro erstellt demnach ein Heft mit Anregungen, wie die Gläubigen das Osterfest zu Hause feiern können. Es liegt in diesen Tagen im Martinsmünster aus.

Ähnlich ist die Handhabe in den anderen katholischen Kirchengemeinden des Landkreises. Laut Pfarrer Rupert Ostermayer stellt die Pfarreiengemeinschaft Wertingen auf ihrer Website ein Faltblatt zum Ausdrucken bereit, ebenfalls mit Anregungen zum häuslichen Osterfest.

Auch in Dillingen ermuntert Stadtpfarrer Wolfgang Schneck die Gemeindemitglieder durch den Osterpfarrbrief und in Beiträgen in unserer Zeitung mit Tipps und Anregungen, das Osterfest zu Hause zu feiern. Für alle wichtigen Stationen, etwa Gründonnerstag, Karfreitag oder das Osterfrühstück, bekommen die Gläubigen einen Leitfaden für das Osterfest außerhalb der Kirche.

Die evangelischen Pfarrer setzen an Ostern vor allem auf das Internet, wie der Regionalsprecher der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden im Altlandkreis Dillingen, Pfarrer Frank Bienk, berichtet. „Wir versorgen unsere Gemeindemitglieder mit Videogottesdiensten, die auf den Homepages der Kirchengemeinden abrufbar sind, jeweils aus verschiedenen Kirchen.“ So hält er den Gottesdienst für Gründonnerstag in Gundelfingen und den Karfreitagsgottesdienst in Haunsheim ab. „Den Festgottesdienst zum Ostersonntag feiern Pfarrer Schrimpf aus Höchstädt und ich gemeinsam in der Katharinenkirche in Dillingen.“ Die Gläubigen können diesen Gottesdienst aktiv mitfeiern. Neben diesem Video stellen die Gemeinden auf ihren Websites das Liedblatt bereit, welches in manchen Kirchengemeinden auch ausgetragen wird. „Zudem verteilen wir an unsere Gemeindemitglieder Osterkerzen, die gerne am Ostermorgen angezündet werden können. In Dillingen stehen die Kerzen in der Katharinenkirche zur Mitnahme und Weitergabe bereit.“ Auch im Nachbarlandkreis Günzburg werden die Osterbräuche trotz Corona gepflegt. Pilger können auch in diesem Jahr die Osterbeichte in Maria Vesperbild bei Ziemetshausen unter anderen Bedingungen ablegen, wie der Wallfahrtsdirektor, Monsignore Erwin Reichart, sagt. Die Beichte wird demnach nicht in den Beichtstühlen der Wallfahrtskirche abgehalten, sondern im ersten Stock des Pilgerhauses in zwei getrennten Räumen. „Der Beichtvater befindet sich hinter einer Wand, der Beichtende kniet auf einer Kniebank vor der Wand.“ Reichart weist darauf hin, dass der Beichtende einen Abstand von zwei Metern zur Wand hat. „Außerdem wird sich jeweils immer nur ein Besucher im Gebäude befinden.“

Die Kar- und Ostergottesdienste können zu Hause ebenfalls auf herkömmliche Art und Weise verfolgt werden. So werden Gottesdienste mit dem Augsburger Bischof Bertram Meier, dem Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, und anderen Geistlichen im Hörfunk und Fernsehen übertragen. Darüber hinaus werden Inhalte in den Sozialen Medien angeboten.

Die Online-Angebote der Kirchen in der Region finden Sie unter den Terminen auf unserer Service-Seite.

auf den Homepages der Kirchengemeinden im Landkreis, unter www.bistum-augsburg.de und unter www.bayern-evangelisch.de

