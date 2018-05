vor 34 Min.

Das Quartiersbüro bietet jetzt mehr Platz

Räume für die Interessensgruppen der Stadt Lauingen liegen nun in der Geiselinastraße

Das Quartiersbüro der Stadt Lauingen hat in der Geiselinastraße 12/Ecke Donaustraße seine neue Heimat gefunden.

Quartiersmanagerin Ulla Seeßle und ihre Kollegin Anna Bösch sind stolz auf den neuen Standort. Ebenerdig und barrierefrei bieten die frisch sanierten Räumlichkeiten auf 110 Quadratmetern viel Platz fürs Netzwerken. Der helle Raum „hat Flair, passt zu den Aufgaben der ‚Sozialen Stadt’ und der neue Standort liegt verkehrsgünstig mitten in der Altstadt“, lobt Lauingens Bürgermeister Wolfgang Schenk.

Zentraler Treffpunkt im Quartiersbüro ist ein großer Raum mit Tischmodulen, die je nach Anlass als große Tafel dienen oder einzeln stehen können. Das Quartiersmanagement ist das Herz der „Sozialen Stadt“, hier werden Konzepte, Initiativen und Kooperationen gestartet und weiterentwickelt. „Wichtig war ein geschützter Ort für die Besprechungen der Ehrenamtlichen“, sagt Seeßle. Hinzu kommen ein Raum für Gespräche im kleineren Kreis und ein Büro. Neu installiert wurden die behindertengerechte Toilette und die komplette technische Ausstattung.

Unter dem Dach der „Sozialen Stadt Lauingen“ sammeln sich seit 2010 zahlreiche Interessensgruppen. Die größte, mit rund 15 Mitgliedern, ist der Arbeitskreis „Lebenswertes Lauingen“.

Im bisherigen Quartiersbüro in der Albertusstraße war nicht genügend Platz, deshalb trafen sich die Aktiven im Kolpingsaal oder in Lauinger Kneipen. Im neuen Quartiersbüro in der Geiselinastraße sind die räumlichen Gegebenheiten nun groß genug.

Hier findet sich jetzt regelmäßig die Lenkungsgruppe der „Sozialen Stadt“ ein, bestehend aus Fraktionsvertretern des Stadtrates und aus Sprechern der Arbeitskreise.

Im Aufbau ist zurzeit das Lauinger Bürgernetzwerk, Seeßle nennt als Stichwort „Nachbarschaftspflege“, mit Lesecafé, Spieleabenden, Mithilfe im Garten oder bei der Kinderbetreuung und einfach zum Reden. Ein Herzenswunsch der Freiwilligenkoordinatorin ist außerdem ein regelmäßiges Begegnungscafé am neuen Standort. Das Begegnungscafé könnte das Weltcafé des Helferkreises Asyl ablösen, das bisher einmal monatlich im ehemaligen Gasthof Schimmel stattfindet.

Zu den Nutzern des neuen Quartiersbüros zählt auch der Helferkreis Asyl selbst und die beiden Gruppen „Historische Werte“ und „Altstadt Lauingen“, die sich kulturell und städteplanerisch mit dem geschichtlichen Erbe der Donaustadt befassen. Ebenso im Quartiersbüro angesiedelt ist die wöchentliche Asylberatung durch die Diakonie.

40 Prozent der finanziellen Unterstützung für das Projekt „Soziale Stadt – Quartiersmanagement“ stammen von der Stadt Lauingen, 60 Prozent von der Regierung von Schwaben. „Eigentlich sollte sich jede Kommune so ein Programm leisten“, findet Seeßle.

In Lauingen stehen die nächsten Aktionen auf dem Programm: Zum Internationalen Museumstag am Sonntag, 13. Mai, öffnen die Museumszellen, das Heimathaus und der Schimmelturm. Am Mittwoch, 16. Mai, ist die Pflanzaktion am Jedermannsbeet an der Segrépromenade und am Sonntag, 3. Juni, lädt der Stadtsalon „Blaue Stunde an der Stadtmauer“ mit dem Trio „Ohrwürmer“ ein. Das Donaupicknick „PickMit in Pink“, findet am Sonntag, 1. Juli, im Luitpoldhain statt. Parallel dazu veranstaltet Seeßle einen Ehrenamtsempfang als Dank an alle Freiwilligen und um das Netzwerk weiter zu stärken. (pm)

Mehr Informationen gibt es unter www.soziale-stadt-lauingen.de

