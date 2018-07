vor 35 Min.

Das Schnellefest trotzt der Vorhersage

Auf der Bühne spielte die Musik, an den Tischen saßen hunderte Besucher zusammen. Das Schnellefest in Gundelfingen war trotz der miesen Vorhersage ein Erfolg für die Gundelfinger Stadtkapelle.

Es war Regen angesagt, doch der Mut der Gundelfinger Stadtkapelle wird belohnt

Von Harald Paul

Die richtige Entscheidung getroffen hat die Stadtkapelle Gundelfingen bereits am Mittwoch, als diese beschloss, das 47. Schnellefest trotz kritischer Wettervorhersage stattfinden zu lassen. Am Samstagmittag bekräftigten die Musiker nochmals über ihre Facebook-Seite: „Wir ziehen es durch!“ Zusätzliche Überdachungen und Schirme seien aufgestellt worden.

Das Wetter hätte den Gundelfingern durchaus einen Strich durch die Rechnung machen können. Stephan Böswald von den Musikern erläuterte: „Es ist halt immer mit einem hohen Risiko verbunden, wenn man die Waren drei Tage im Voraus bestellen muss. Aber unser Mut wurde belohnt.“ Musikerkamerad Bernd Pfab fügt hinzu: „Da wo Lauingen und Dillingen absagen, da fangen wir an!“ So wurden 220 Garnituren, leckere Imbissbuden und natürlich schön beleuchtete Bars aufgebaut. Zuckerwatte, gegrillte Forelle, ein frisch gezapftes kühles Bier – es war reichlich was geboten. Die Stadtkapelle zeigte sich zufrieden mit etwa 800 Besuchern an diesem Sommerabend.

Karin Philipp aus Lauingen hat sich kurzfristig entschieden herzukommen und meinte: „Das Wetter passt doch, ich hätte zwar einen anderen Termin gehabt, der abgesagt wurde. Somit ist doch das Schnellefest eine sehr gute Option.“ Und auch am Sonntag hatten die Verantwortlichen Glück. „Wir haben gehört, dass es im Landkreis schon den ganzen Tag regnet. Sogar in Teilen Gundelfingens soll es stark geregnet haben“, hieß es nachmittags von der Stadtkapelle. „Wir können sagen, dass es hier in der Schnelle schon den ganzen Tag ziemlich trocken ist.“ (mit ands)

