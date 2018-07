vor 36 Min.

Das Spital ehrt seine Stifter

Das Gundelfinger Spital feiert den Festakt zum Jubiläum und enthüllt zwei Projekte. Bürgermeisterin Miriam Gruß hat eine Überraschung parat.

Von Andreas Schopf

So ganz langsam neigt sich das Spitaljubiläum dem Ende zu. Nach zahlreichen Veranstaltungen im laufenden Jahr sind die Festivitäten an diesem Wochenende so etwas wie das Einläuten auf die Zielgerade. Am Freitagabend erinnerte die Gundelfinger Einrichtung noch einmal in großer Runde an ihr Entstehen vor 600 Jahren. Zum Festakt blickte Spitalleiter Markus Moll in der voll besetzten Spitalkirche auf die wechselvolle Geschichte zurück. Bürgermeisterin Miriam Gruß gratulierte dem Spital zum gelungenen Jubiläumsjahr und sprach dabei auch den vollzogenen Imagewandel an. „Herr Moll und sein Team haben fast Unglaubliches geleistet“, sagte Gruß. „Nicht nur, dass das Haus der Senioren konzeptionell und finanziell gut dasteht, der wichtigste Aspekt ist, dass wir mitten in der Stadt eine hervorragende Pflegeeinrichtung haben, die im Zentrum der Gundelfinger Gesellschaft angekommen ist.“ Und die Bürgermeisterin hatte noch eine Überraschung parat. Sie kündigte an, im Rahmen des Flugplatzfestes ein Flugzeug nach dem Spitalstifter Hans Sitzenberger zu benennen. „Ich hoffe, dadurch ein neues Zeichen zu setzen“, sagte Gruß.

Landrat Leo Schrell schloss sich den Gratulationen an. Er dankte Moll und seinen Mitarbeitern für den Paradigmenwechsel und für die Wiederbelebung der Spitalstiftung. „Sie haben das Haus der Senioren aus der internen Krise geführt und es zu einem Schmuckstück der Stadt Gundelfingen und unseres Landkreises Dillingen entwickelt“, sagte Schrell. Zum Jubiläum hätten das Spital, die Stadt und eine Reihe von Gundelfinger Vereinen ein Festprogramm auf die Beine gestellt, das seinesgleichen im Landkreis und darüber hinaus suche, so der Landrat.

Die Pfarrer Johannes Schaufler und Frank Bienk führten durch die ökumenische Andacht und gingen in ihren Reden auf das Spitaljubiläum ein. Schaufler sagte: „Wenn wir in Gundelfingen feiern, dann feiern wir großartig. Es erfüllt mich mit Freude, dabei sein zu dürfen.“ Bienk ging erneut auf die wechselvolle Geschichte ein. „Mittlerweile ist das Spital gut aufgestellt und in ruhigem Fahrwasser, auch dank Ihnen, Herr Moll.“ Gesanglich begleitet wurde der Gottesdienst durch Studenten des Leopold-Mozart-Zentrums an der Universität Augsburg. Auch die Härtsfelder Fanfaren Dischingen sorgten für einen festlichen Rahmen.

Nach dem Gottesdienst stellte Moll den neuen Kirchenführer vor, der gerade rechtzeitig zum Festakt fertig wurde (wir berichteten). Ihn gab es an diesem Abend erstmals zu kaufen. Höhepunkte des Abends waren die Präsentation und die Einweihung zweier Projekte. Die Spitalmitarbeiterinnen Annette Heitz und Susanne Marie Gruber stellten das Kunstprojekt „Die Stifter“ vor. Zusammen mit dem Künstler Reiner Schlecker und dem Bronzegießer Bernhard Fink schufen sie sechs Bronzestatuen, die drei Stifterpaare aus drei Epochen darstellen: Gotik, Barock und Neuzeit.

Vor der Spitalkirche wurde schließlich ein Gedenkstein enthüllt, den Pfarrer Schaufler einweihte. Auf einer Bronzetafel sind dort alle Stifter verewigt, die das Spital im Laufe der Geschichte unterstützt haben – zumindest die, die dokumentiert sind. „Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit“, sagte Moll. „In 600 Jahren verbrennt das eine oder andere Dokument.“

Auf der anderen Seite der Gedenktafel sollen die Stifter der Neuzeit abgebildet werden. Dort brachte Spitalmitarbeiterin Margit Mair am Freitagabend die ersten drei Schilder an. Zum einen die Spital-Mitarbeiter, die während der Krise von 2010 bis 2013 auf einen Teil ihres Gehalts verzichteten. Zum anderen der historische Berater Georg Wörishofer, der das Spital in allen geschichtlichen Fragen unterstützte. Und schließlich der Emblematiker Dr. Nicolas Potysch, der ehrenamtlich am neuen Kirchenführer mitgearbeitet hat.

