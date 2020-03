vor 5 Min.

Das Thema Wohnen soll im Fokus stehen

Unabhängige Aktive Bürger Bächingen/CSU sprechen über Leuchtturmprojekt in Sontheim

Die Wählergruppe Unabhängige Aktive Bürger Bächingen/ CSU (UABB/CSU) hat kürzlich eine Informationsveranstaltung im Sportheim veranstaltet, um über den Bürgermeisterkandidaten und die Gemeinderatskandidaten, ihre Ziele in der Kommunalpolitik sowie über das derzeit aktuelle Thema der alternativen Wohnformen zu informieren.

Siegmund Meck, der am 15. März als alleiniger Kandidat für das Amt des Ersten Bürgermeisters für Bächingen kandidiert, legte laut Pressemitteilung seine Beweggründe dar. Seit fast 24 Jahren engagiert sich der Vorsitzende der CSU-Ortsgruppe im Gemeinderat. An der Spitze der Gemeinde sehe er nun nicht nur eine große Herausforderung, sondern auch die Chance, seinen Heimatort modern weiterzuentwickeln. Dazu sei es notwendig, die Eigenständigkeit der Gemeinde zu sichern und vor allem die bisher gute Zusammenarbeit im Gemeinderat fortzusetzen. Für die anstehende Kommunalwahl sei es ihm wichtig gewesen, eine politisch offene Wählergruppe zu bilden, und so freue er sich über das neue Team von engagierten und vor allem in der Vereinsarbeit aktiven Bürgern.

Nachdem sich die Kandidaten der UABB/CSU vorgestellt hatten, war es die Aufgabe der amtierenden Gemeinderäte, die Ziele im kommunalpolitischen Wahlprogramm darzulegen. Über die sozialen Themen der Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit und die Sicherung und Weiterentwicklung einer zukunftsgerechten Infrastruktur hinaus gehe es der Wählergruppe im Hinblick einer nachhaltigen Entwicklung darum, ökologische Gesichtspunkte stärker zu berücksichtigen. Neben der wirtschaftlichen Weiterentwicklung soll das Thema Wohnen stark im Fokus stehen. In der Gemeinde fehlen Wohnungsangebote für Junge wie auch für Senioren. Dieses Thema bot den passenden Übergang zur Vorstellung des Projekts „Wohnen am Schafbäumle“, das im württembergischen Nachbarort Sontheim an der Brenz derzeit umgesetzt wird. Dort hatten sechs Familien eine GmbH gegründet, um eine Wohnanlage zu schaffen, in der das Thema generationsübergreifendes und integratives Wohnen gelingen kann. Anders als die oft vom investiven Gedanken getragenen Wohnprojekte stehe hier die Idee des gemeinsamen Wohnens von Jung und Alt, Menschen mit und ohne Behinderung im Fokus.

Beeindruckt zeigten sich die Anwesenden vom Mut und Engagement der Initiatoren, die die zahlreich erschienenen, kommunalpolitisch engagierten Zuhörer nur dazu ermuntern konnten, für solche Ideen offen zu sein. (pm)

Themen folgen