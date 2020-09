vor 44 Min.

Das Wertinger Freibad feiert sein Jubiläum mit Stammgästen

Plus 50 Jahre gibt es bereits das Wertinger Freibad. Am letzten Saisontag zogen vor allem bekannte Gesichter ihre Bahnen. Das macht das Bad für seine Stammgäste zum schönsten Freibad in der Umgebung.

Von Vanessa Polednia

Das Wertinger Freibad ist 50 Jahre alt geworden. Eigentlich war eine große Sause geplant, mit Cocktailbar und vielen Aktionen. Daraus wurde wegen der Corona-Pandemie nichts. Stattdessen sollte es am 30. August ein abgespecktes Jubiläum geben, mit kostenlosem Eintritt und einem Verzehrgutschein. Doch dann spielte der Wettergott nicht mit: Es regnete in Strömen. Nur die hart gesottensten Schwimmer wagen sich da ins Becken. Und so war der allerletzte Tag der Saison, der 6. September, als Jubiläum auserkoren.

Sommer im Wertinger Freibad: Das Wetter will nicht mitspielen

Seit einem Jahr macht Alexander Brandt seine Ausbildung zur Fachkraft für Bäderbetriebe in Wertingen. „Das Wetter in Wertingen in ein Phänomen. Es ist verdammt schwierig einzuschätzen – auch wegen der Donau“, sagt Brandt, der sich lässig, aber konzentriert an das Geländer des erhöhten Bademeistergebäudes stützt. Um 10.01 Uhr sind bereits ein Dutzend Menschen im Wasser. Wie kommt’s? Brandt grinst. „Ich war heute ein wenig früher mit den Vorbereitungen fertig und hab unsere Gäste zehn Minuten früher reingelassen.“

Bei der vorwiegend aus Frauen bestehenden Gruppe handelt es sich um den „Schwimmenden Stammtisch“ – so habe sie zumindest ein Badegast mal getauft. Die Frauen aus dem Landkreis Dillingen sind fast jeden Tag während der Saison im Freibad Wertingen, wie sie stolz verkünden. Weil das Freibad in Lauterbach gerade renoviert wird, sind drei Damen von dort dazugestoßen. Alle sind begeistert vom idyllisch gelegenen Wertinger Bad. Die sportlich aktiven Frauen meiden nicht mal bei Regen das Schwimmen.

Sie nennen sich der „Schwimmende Stammtisch“ und kommen größtenteils aus dem Landkreis Dillingen. Jeden Tag ziehen diese Damen während der Saison ihre Bahnen – und treffen sich danach noch auf einen Kaffee am Kiosk. Bild: Polednia

Gratiskaffee am Jubiläumstag im Wertinger Freibad

Da zeigt sich kurz die Sonne. Eine weitere Frau packt ihr Handtuch aus und freut sich über den unerwarteten Sonnenschein. Ein Rentner kommt dagegen gerade aus dem Wasser. Ihm ist nun ein wenig kalt, schließlich ist die Wassertemperatur mit 24 Grad an diesem Septembertag deutlich höher als die 16 Grad kühle Luft. Der Stammgast radelt täglich von Reatshofen ins Freibad. Die Sauberkeit und die Blumendekoration machen es für ihn besonders. Nach dem Duschen möchte er sich am Kiosk noch seinen Gratiskaffee abholen.

Den Kiosk auf der Anhöhe mit Blick auf das Schwimmerbecken betreibt Ahmet Köktürk mit einer kleinen Unterbrechung seit zehn Jahren. Für ihn ist das Bad „das Schönste in der Gegend“. Rund 30 Prozent der Gäste sind laut seiner Erfahrung nicht aus der näheren Umgebung. So gehört auch eine Frau aus Gersthofen zu den neuen Stammgästen – auch aufgrund der Corona-Maßnahmen. Sie wohnt zwar direkt neben dem Gerfriedswelle-Freibad, doch in Wertingen gefällt es ihr viel besser. „In Gersthofen kann man sich nur online zum Schwimmen registrieren. Das ist nicht seniorenfreundlich“, erklärt die begeisterte Hobbyschwimmerin. Das Wertinger Freibad funktionierte dagegen nach dem „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“-Prinzip. 600 Badegäste konnten sich in den vergangenen Wochen gleichzeitig im Bad aufhalten.

Am Sonntagvormittag ist wenig los – trotz Gutscheinen und kostenlosem Eintritt. Das Wetter wollte zum Jubiläum nicht mitspielen. Bild: Polednia

Kioskbetreiber Ahmet Köktürk ist bei den Badegästen im Freibad beliebt

Am Kiosk gibt es heute Gratis-Kaffee und Eis. Köktürk ist vorbereitet, auch wenn der Ansturm ausbleibt. „Ich habe den besten Cappuccino in Wertingen“, sagt Köktürk selbstbewusst.

Sieglinde Kratzer aus Wertingen bestätigt das. Die rüstige 90-Jährige ist Teil des „Schwimmenden Stammtisches“ und sitzt bereits mit einem Kaffee in der Hand auf einem Plastikstuhl. „Wir sind froh, dass Herr Köktürk den Kiosk betreibt. Er ist sehr aufmerksam.“ Kratzer kennt das Freibad noch aus der Anfangszeit. In der Zwischenzeit gesellen sich weitere Frauen an ihren Tisch. Für die Truppe stehe das Schwimmen zwar an erster Stelle, doch das gesellige Zusammenkommen danach gehöre ebenso dazu. „Wir treffen uns auch außerhalb der Saison“, sagt eine.

Sieglinde Kratzer (links) und ihr Stammtisch sind vom Bad und von Ahmet Köktürks (hinten) Kaffee überzeugt. Bild: Vanessa Polednia

Wegen Corona: Weniger Badegäste als sonst im Wertinger Freibad

Die Gutscheine für den kostenlosen Kaffee gibt es an der Kasse. Erna Deisenhofer sitzt dort am letzten Saisontag und überreicht der ersten Familie mit Kind des Tages die Gutscheine. Damit sind rund 30 Gäste am Sonntagvormittag im Freibad. Immerhin. Deisenhofer saß auch an der Kasse, als am 4. Juli der verspätete Saisonstart begann. „Alle haben sich gefreut, dass es endlich losgeht“, erinnert sie sich. Seitdem seien 22000 Badegäste da gewesen. In einer Welt ohne Corona läge diese Zahl um einiges höher. Trotz allem – für die Mitarbeiter und Gäste sei es eine gelungene Jubiläumssaison gewesen.

Erna Deisenhofer gibt am Jubiläumstag Gutscheine aus. Bild: Polednia

