Thomas Hoffmann: Gegen das Leid die Lebenslust setzen

Der Betriebsseelsorger Thomas Hoffmann beschreibt im christlichen Wort für den Landkreis Dillingen diese Woche ein besonderes Thema.

Liebe Leserinnen und Leser,

„warum ich gern auf der welt bin,

hat mich der engel gefragt.“

So beginnt Gottfried Bachl einen seiner „neuen psalmen“. Es muss ja kein Engel sein. Irgendjemand oder ich selbst kann mich fragen: Warum eigentlich bin ich gern auf der Welt?

Klimakrise, Afghanistan und Corona

Aufs Erste scheint die Frage zur Unzeit gestellt angesichts eigener Sorgen und Nöte, angesichts des Leids, dem zu viele Menschen ausgesetzt sind, angesichts von Klimakatastrophe, Afghanistan, Corona: Eine Aufzählung, die wir schier endlos fortsetzen könnten.

Und trotzdem: Warum bin ich gern auf der Welt? Ich lasse mir für die Frage die Zeit, die sie braucht. Es ist für mich keine fromme Spielerei.

In der Frage selbst und in meinen Antwortversuchen nähere ich mich vielleicht der Quelle von dem, was mich leben, was mich kämpfen, was mich lieben lässt.

Ich bin überzeugt, das gilt unabhängig davon, wo ich mich engagiere, ob in Kirchengemeinde, Politik, Betriebs-, Personalrat, Mitarbeitervertretung, im kirchlichen Verband oder in der Gewerkschaft, in der Seelsorge, wo immer. Und es gilt, meine ich, für jede Lebenssituation, sei es beruflich, sei es privat: All das lässt sich besser meistern, aushalten, mit Freude tun, wenn ich mich ab und an frage, fragen lasse, „warum ich gern auf der Welt bin“.

Zwischen Verzweiflung und Lebensfreude

Dabei will ich keineswegs das Leid, das Schlimme, das Menschen widerfährt, das Negative ausblenden – wie sollte das auch auf Dauer gehen. Vielmehr möchte ich gegen all das Leid, gegen Ungerechtigkeit, Unterdrückung, gegen den Frevel an der Schöpfung, gegen Verzweiflung und Resignation meine Lust am Leben setzen, diese mit anderen teilen, und gemeinsam die Welt ein wenig besser und gerechter machen.

Ich wünsche Ihnen und mir, dass Sie sich ab und an fragen, „warum ich gern auf der Welt bin“, und dass wir mit Gottfried Bachls Schlussvers sagen können: „ich bin, mein gott, sehr zum bleiben aufgelegt.“

Ihr Thomas Hoffmann, Betriebsseelsorger Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Augsburg

