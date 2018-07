vor 30 Min.

Das erste Dillinger Baby ist da!

Seit Sonntag hat die Geburtshilfe am Dillinger Krankenhaus wieder geöffnet. Pünktlich dazu erblickt der kleine Arthur Henry Obendorfer das Licht der Welt.

Seit Ende März war die Dillinger Geburtshilfe am Kreiskrankenhaus St. Elisabeth geschlossen. Mit neuen Ärzten und weiteren Hebammen nahm das Team seinen Dienst pünktlich in der Nacht zum 1. Juli um Mitternacht wieder auf. Und schon am Nachmittag kam das erste Baby zur Welt - ein echter Dillinger. Arthur Henry Obendorfer wurde um 16.23 Uhr mit einem Gewicht von 3890 Gramm geboren.

Die Eltern, Ella Obendorfer und Alexander Brunnmeier aus Dillingen sind glücklich - und das Team des Dillinger Krankenhauses freut sich mit. Aber auch darüber, dass der erste Tag überhaupt stattfinden konnte.

„Es liegen harte Zeiten hinter uns“, sagte Betriebsdirektorin Sonja Greschner. Doch das Baby gebe richtig Schwung für die Zukunft mit. „Eine Geburt ist schon etwas wunderschönes. Und eine Geburt zur Wiedergeburt macht einen ganz besonderen Tag.“

Bereits am Montag stand die nächste Niederkunft im Dillinger Kreißsaal an.

Themen Folgen