Das glückliche Ende einer großen Suche

Eltern in Eppishofen vermissten ihre Tochter

Voller Sorge rufen die Eltern ihrer dreijährigen Tochter die Polizei. Das Mädchen wird vermisst. Dort, wo die Kleine schließlich wieder auftaucht, hatte keiner mit ihr gerechnet. Ein glückliches Ende nahm eine groß angelegte Suchaktion nach einer Dreijährigen in Eppishofen. Am Montagabend gegen 20 Uhr riefen die Eltern des Mädchens die Polizei. Sie konnten ihre Tochter nicht mehr finden. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Eltern ihre Tochter zuletzt vor etwa 40 Minuten gesehen, berichtet die Polizei. Seitdem war das Mädchen verschwunden. Da es allmählich dunkel wurde, waren die Eltern in großer Sorge. Daher wurde auch die Feuerwehr Eppishofen zur Unterstützung bei der Suche angefordert, um schnellstmöglich einen großen Bereich absuchen zu können. Diese konnte schließlich aber schnell Entwarnung geben. Nur etwa zehn Minuten später wurde das Kind unter dem Küchentisch schlafend aufgefunden, teilt die Polizei mit. (kinp)