Das ist auf dem Dillinger Bauernmarkt am Wochenende geboten

Jede Menge Rosenkohl – dieses Foto entstand vor einigen Jahren auf dem Bauernmarkt am Nordfelderhof. Dieser findet am kommenden Wochenende wieder statt.

Am Nordfelderhof werden am Samstag tausende von Menschen erwartet. Regionale und saisonale Lebensmittel locken jedes Jahr mehr Menschen an.

Traditionell beteiligt sich die Agenda21 des Landkreises Dillingen mit dem großen Bauernmarkt an den bundesweit stattfindenden Veranstaltungen zum Tag der Regionen. Der steht in diesem Jahr unter dem Motto „Weil Heimat lebendig ist“. Der mittlerweile 18. Große Bauernmarkt findet am Samstag, 5. Oktober, von 8 bis 15 Uhr, auf dem Gelände des Maschinenrings beim Nordfelderhof in Dillingen statt.

Der Dillinger Landrat meint: Das Angebot liegt im Trend

„Die aktuelle gesellschaftspolitische Diskussion zum Klimaschutz und zur Umsetzung der Energiewende schafft bei der Bevölkerung ein erhöhtes Bewusstsein für regionale Produkte und für ein umweltverträgliches Wirtschaften in regionalen Kreisläufen“, meint Landrat Leo Schrell in einer Pressemitteilung. Demnach liege die Vermarktung regionaler Produkte derzeit voll im Trend, „weil sie den Vorteil mit sich bringt, wohnortnah Grundnahrungsmittel bester Qualität sowie in der Kenntnis der Herkunft und der Produktionsbedingungen kaufen zu können“, betont der Landrat.

Ein Markt fürs "Wir-Gefühl"

Das Motto „Weil Heimat lebendig ist“ passe nach Ansicht des Landrats hervorragend zum Konzept des großen Bauernmarktes. So bedeute der Kauf von regionalen Produkten auch Identifikation mit der eigenen Heimat. Zudem fördere der Bauernmarkt insbesondere den Regionalgedanken und damit auch das „WIR-Gefühl“, welches beispielgebend von der Erhaltung der landwirtschaftlichen Betriebe und des Lebensmittelhandwerks vor Ort geprägt sei. „Die Möglichkeit, wohnortnah Lebensmittel mit hoher Qualität einzukaufen, bedeutet“, so Schrell, „für viele Menschen ein Stück Lebensqualität“.

Rund 40 Fieranten präsentieren sich auf dem Nordfelderhof

Auch in diesem Jahr werden erneut rund 40 Fieranten eine große Vielfalt an qualitativ hochwertigen Lebensmitteln aus einheimischer Produktion anbieten. Die Produktpalette reicht dabei von Kartoffeln und Gemüse, Obst, Rauchfleisch, Wurstwaren aller Art, Dosenwurst, Fisch, frisch geschlachtetem Geflügel, Ziegenkäse und -wurst, Produkte vom Strauß, Lamm und Wild, Angusspezialitäten, Speiseeis bis hin zu Honig und Fruchtaufstrichen. Daneben werden Bio- und Apfelprodukte sowie verschiedene Mehlsorten angeboten. Weiter können Freilandeier, hausgemachte Eierteigwaren, verschiedene Brotsorten, Hutzelbrot, Schafswurst, Weine, Schnäpse, Liköre sowie Rapsöl und Dekoartikel für Haus und Garten erworben werden. Zudem können Brennholz und Hackschnitzel direkt beim Erzeuger bestellt werden. Das Angebot findet jährlich einen herausragenden Zuspruch, sodass die Veranstalter auch in diesem Jahr mit mehreren tausend Besuchern rechnen.

Eine pfiffige Vermarktungsidee und ein besonderer Service

„Mit dem Landkreiskorb haben die Direktvermarkter aus dem Landkreis Dillingen eine pfiffige Idee zur Vermarktung ihrer Produkte umgesetzt“, freut sich Landrat Schrell über das tolle Angebot. Der Korb enthält eine breite Vielfalt an Produkten und ist als Geschenk für Familienmitglieder, Freunde, Geschäftspartner, Mitarbeiter und Gäste geeignet.

Interessierte Besucher des Bauernmarktes können den Landkreiskorb bei den teilnehmenden Direktvermarktern unmittelbar erwerben. Zudem bieten die Direktvermarkter eine Verlosung mit rund 100 Preisen an.

Mit dem Thema „Biodiversität“ beteiligt sich auch das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Wertingen am diesjährigen Bauernmarkt und bietet für die Besucher zahlreiche Aktionen, wie Sortenbestimmung, Saftverkostung und Mitmachaktionen für Kinder zum Streuobst.

Ein Schulprojekt bindet die Mittelschule Dillingen mit ein

Im Zuge eines Schulprojektes zu regionalen Wirtschaftskreisläufen beteiligen sich schon traditionell die Schüler der Josef-Anton-Schneller Mittelschule Dillingen am Bauernmarkt. Zudem werden die Schüler im Rahmen der Projektarbeit einen „Bringservice“ anbieten, in dem die von den Marktbesuchern eingekauften Waren direkt zum Auto transportiert werden.

Damit die Besucher entspannt den Markt besuchen können, setzen die Veranstalter auch in diesem Jahr einen Shuttlebus ein. Im regelmäßigen Takt werden die Haltestellen und Parkplätze „Parkplatz beim Theresienhof“, „Parkplatz Donaupark“ und „Nordfelderhof“ angefahren. Die Benutzung des Busses ist für die Marktbesucher kostenfrei. (pm)

Informationen zum Angebot des Marktes sind auch im Internet auf der Landkreishomepage www.landkreis-dillingen.de

