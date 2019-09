vor 25 Min.

Das ist bei der „Dillinger Nacht“ geboten

Am kommenden Freitag findet in der Großen Kreisstadt wieder die „Dillinger Nacht“ statt.

Am Freitag wird in Dillingen die Nacht zum Tag gemacht. Die Gewerbetreibenden haben sich dazu einiges einfallen lassen.

Für die „Dillinger Nacht“ am Freitag, 27. September, haben sich die Organisatoren – die Wirtschaftsvereinigung, die Werbegemeinschaft und die Stadt wieder einiges überlegt. Gefördert wird die „Dillinger Nacht“ vom Verein Image Plus. Von dem bewährten Konzept sind die Verantwortlichen überzeugt : Die „Dillinger Nacht“ 2019 verspricht wieder eine bunte Mischung aus Bummeln, Einkauf und Kultur - und das alles in der stimmungsvoll beleuchteten Innenstadt.

Ein Einkaufserlebnis der besonderen Art in der Dillinger Innenstadt

An diesem Freitag öffnen die Geschäfte bis spät in die Nacht ihre Türen. Dabei stehen die Geschäftsleute nicht nur mit ihrem Warenangebot bereit, sondern sorgen mit vielen Ideen und Überraschungen für ein Einkaufserlebnis der besonderen Art. Diverse kulinarische Genüsse versüßen die Nacht zusätzlich: Da locken etwa fruchtige Cocktails, eine bunte Auswahl an Süßigkeiten oder auch deftige Schmankerl.

Auch kulturell ist in Dillingen einiges geboten

Auch kulturell ist einiges geboten: So können die Besucher von 19 bis 23 Uhr im Foyer des Rathauses den Jazz-Klängen des „Andy Weiss Trios“ lauschen. Stimmgewaltig wird das Duo mit dem Donauwörther Musiker und Songwriter „Stefano Messina“ ab 19 Uhr vor dem Paul 2.0 für Partystimmung sorgen. Vor dem Café Holzbock in der Kapuzinerstraße gibt es mit der Band „2bones“ Countrymusik. Rockig geht es am westlichen Ende der Königstraße vor dem Café Guglhupf zu. Dort will die Gruppe „Mr. Hill“ dem Publikum mit den besten Rock,- Swing, -Boogie und -Soul- Hits einheizen. Im Festsaal des Dillinger Schlosses werden verschiedene Ensembles des Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums ihr Können präsentieren. Beginn ist jeweils um 19, 20, 21 und 22 Uhr. Unter der Leitung von Susanne Brucklachner präsentiert Perizada orientalische Tanzvorführungen. Zu sehen um 19.30 und 20.15 Uhr am Bayerisch-Hof-Platz vor dem Paul 2.0.

Der Dillinger Stadtbus fährt kostenlos - auch in den Stadtteilen

Der Stadtbus fährt heuer wieder kostenlos von 18 Uhr bis Mitternacht. Zu den Linien 1 und 2 verkehrt zusätzlich die Linie 3, die auch den Bürgern in Fristingen, Kicklingen und Steinheim ein bequemes Hin und Zurück ohne Auto ermöglicht.

Für die kleinen Besucher ist die Abschlussparty des Sommerleseclubs der Stadtbücherei ein Highlight. An diesem Abend verlost das Team der Stadtbücherei um 18.30 Uhr die Preise. Die Stadtbücherei hat bis um 20 Uhr geöffnet. Außerdem geöffnet ist an diesem Abend die Kapuzinerkirche (von 19 bis 22 Uhr), die zum Verweilen und zum persönlichen Gebet einlädt. (pm)

Lesen Sie dazu auch:

So findet man in Dillingens Kirchen seine innere Mitte

Wer will da nicht freiwillig zur Feuerwehr?!

Jetzt starten „besondere Wochen“ im Landkreis Dillingen

Dillingens Polizeichef Johannes Prommer will nun mal chillen

Themen folgen